Акция «Чистый лес» пройдет в Балашихе 25 мая

Читайте нас в:

Участников акции ждут 25 мая в 10:00 на территории Горенского участкового лесничества, участок расположен рядом с микрорайоном 1 Мая. Координаты точки встречи: 55.801995, 37.847422.

Жителям рекомендуют надеть резиновую обувь и удобную одежду, которую можно запачкать.

Все вопросы по акции «Чистый лес» можно задать по телефону: 8 (495) 521-67-67 добавочный 5516. Так можно связаться с представителем управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации округа.

Акция «Чистый лес» проходит в регионе с прошлого года в рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».