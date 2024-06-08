08 июня 2024, 21:09

Акция «Чистый лес» прошла вблизи деревни Троицкое в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Вблизи поселка Троицкое состоялась акция под названием «Чистый лес». Ее провели второй раз по инициативе Московской областной думы и при поддержке партии «Единая Россия».

Место для проведения акции было выбрано осознанно, так как здесь находятся часовня святых апостолов Петра и Павла, а также купель и источник. Жители Мытищинского округа и его гости часто посещают это место для отдыха и прогулок. Волонтеры, депутаты и активные жители убрали опаленные деревья и собрали мусор.

Отметим, что подобные мероприятия оказывают значительную помощь лесным службам, а санитарная очистка помогает снизить риск пожаров, способствует восстановлению леса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Мытищи
08 июня 2024, 21:21
Фестиваль «Походной кухни» прошел в лесопарке Мытищ
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи состоялся уникальный фестиваль «Походной кухни». В лесопарке команды продемонстрировали свои навыки в сборке и разборке палаток на скорость, чистке картошки и приготовлении блюд на природе.

Посетители фестиваля имели возможность попробовать приготовленные блюда и узнать полезные хитрости для походов. Все участники получили заряд бодрости и отличное настроение, а лучшие команды наградили сувенирами.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая выразила уверенность, что подобные фестивали станут традиционными для отдыха с детьми, друзьями и близкими. Праздник завершился звучанием бардовской песни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Мытищи Фестивали
08 июня 2024, 20:51
Детский сад в микрорайоне Юбилейный в Талдомском округе откроют в сентябре
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Продолжается реконструкция здания дошкольных групп Талдомской школы № 3. Депутат Государственной думы Ирина Роднина и депутаты фракции «Единая Россия» Талдомского округа посетили строительный объект.

На данный момент на стройплощадке трудятся 38 человек, два инженера-техника и три машины специализированной техники. Ведется выполнение общестроительных и фасадных работ, установка кровли, завершение отделочных работ на втором этаже и улучшение инженерных систем. Общая готовность составляет 43%.

Цель проведения всестороннего капитального ремонта в дошкольном учреждении заключается в обеспечении комфортных и безопасных условий для пребывания детей. Завершат все работы к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады Талдом
08 июня 2024, 20:42
Свыше 150 жителей Королева приняли участие в выездной администрации
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Выездная администрация прошла в центральном Дворце культуры Калинина в Королеве. Это уже двенадцатое мероприятие такого рода с начала года.

В мероприятии приняли участие глава города Игорь Трифонов, его заместители, депутат Мособлдумы Сергей Керселян, представители управляющих компаний и городских организаций.

На встрече обсудили вопросы, связанные с уборкой мусора, содержанием многоквартирных домов, услугами и тарифами ЖКХ, благоустройством территорий около домов и строительством.

Особое внимание уделили вопросу строительства школы на территории жилого комплекса «Золотые ворота». Глава города поделился с жителями возможными вариантами решения этой проблемы.

Отметим, что в этот раз для удобства на столах разместили QR-коды, которые позволяли перейти на платформу обратной связи и оставить отзывы, задать вопросы и предложения по проведенному приему.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Королев
08 июня 2024, 20:30
Юные музыканты из Долгопрудного выступят на выставке «Россия» на ВДНХ
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Образцовый оркестр русских народных инструментов «Московия» выступит с концертной программой на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Выступление состоится 15 июня в 18:30 в 75 павильоне.

Художественный руководитель и дирижер оркестра «Московия» Антон Седов отметил, что ни один другой детский коллектив еще не имел чести выступать на этой сцене с полноценной программой. Это поистине высокая честь - представить свою музыку перед широкой аудиторией на главной площадке страны.

Отметим, что музыканты представят зрителям выставки программу под названием «О России с любовью», а концерт на продлится более полутора часов. Участие примут 32 юных музыканта. Всего исполнят 18 произведений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Музыка Школьники Долгопрудный Выставка-форум «Россия»

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