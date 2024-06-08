Акция «Чистый лес» прошла вблизи деревни Троицкое в Мытищах

Место для проведения акции было выбрано осознанно, так как здесь находятся часовня святых апостолов Петра и Павла, а также купель и источник. Жители Мытищинского округа и его гости часто посещают это место для отдыха и прогулок. Волонтеры, депутаты и активные жители убрали опаленные деревья и собрали мусор.

Отметим, что подобные мероприятия оказывают значительную помощь лесным службам, а санитарная очистка помогает снизить риск пожаров, способствует восстановлению леса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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