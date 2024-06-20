Акция «Чистый лес» прошла в Воскресенске

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В акции приняли участие сотрудники администрации города, Виноградовского лесничества, организация «Молодая гвардия», представители УМВД России по городскому округу Воскресенск и сотрудники воскресенского филиала ВМУ АО «ОХК „Уралхим“.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин отметил, что очень важно помнить, что леса - это наследие, которое мы передаем будущим поколениям. Благодаря усилиям активных граждан удалось привести территорию в порядок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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