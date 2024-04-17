Акция «Библионочь» состоится в Воскресенске 20 апреля

Сотрудники библиотек Воскресенска обещают сделать эту ночь незабываемой для всех участников. Посетителей ждут не только книги, но и интерактивные мероприятия, которые помогут укрепить семейные узы через общее увлечение чтением.

Организаторы акции «Библионочь» - министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Напомним, что в Воскресенске уже сейчас можно почитать книги на свежем воздухе. В парке исторической усадьбы Кривякино заработал буккроссинг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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