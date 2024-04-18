Акция «Библионочь» пройдет в Лобне 20 апреля

В Подмосковье стартовал сезон весенне-полевых работ. О том, сможет ли регион установить новый рекорд по сбору урожая, какая техника вышла на поля, а также о мерах поддержки для сельхозпроизводителей 360 рассказал заместитель председателя Правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия — Владислав Мурашов.

Новый сезон весенне-полевых работ по традиции начался с фестиваля «Зарайская нива», на котором встречаются подмосковные сельхозпроизводители, чтобы увидеть новые образцы техники и обсудить будущий урожай.

«Эта выставка юбилейная, она проходит уже в десятый раз. Ее посетили несколько тысяч человек. Традиционно на фестивале представляют новую технику, которая развивается каждый год. Например, завод „Кировец“ показал свои машины. Наши производители смогут в ближайшее время заменить дорогую немецкую и американскую технику», - рассказал Мурашов.

Он добавил, что на фестивале ведомство вручило награды лучшим аграриям, ведь именно благодаря их труду удалось достичь рекордных показателей по сбору урожая в прошлом году - 720 тысяч тонн зерна.

Перед Министерством стоят еще более амбициозные задачи. В этом году Подмосковье постарается установить новый рекорд.

«Мы всегда ставим задачу максимально улучшить результаты работы. Хотелось бы этом году превысить прошлогодние показатели. У нас есть все шансы. Например, по закупке удобрений мы готовы в этом году даже лучше, чем в прошлом -уже есть 120 тысяч тонн. Кроме того, аграрии закупили дополнительно 60 единиц техники. Этого более чем достаточно для любого урожая», - пояснил Мурашов.

Для помощи сельхозпроизводителям ведомство разработало и запустило проект анализа космического мониторинга земель. Снимки приходят два раза в неделю, проанализировав которые, можно увидеть, что происходит на полях, и проконтролировать рост посевов.

Также набирает обороты и производство отечественных семян.

«Пшеница - это наши семена. Овощные культуры мы пока завозим, но в Подмосковье есть несколько компаний, которые производят семена, более того, они каждый год выводят новые культуры. Эти компании могут составить конкуренцию мировым производителям», - рассказал Мурашов.

Он подчеркнул, что уже сейчас делается мощный задел на будущее, чтобы Московская область могла не просто заместить импортные семена, а стать лидером по их производству на российском рынке.

В этом году в регионе планируется засадить 270 тысяч гектаров земли, что на 19 тысяч больше, чем в прошлом году - объем посевных площадей увеличился на 7%. Упор в этом году решили сделать на получение урожая картофеля, капусты, свеклы, пшеницы и кукурузы.

«Мы достигли этого за счет ввода в оборот земель, которые ранее не использовались или использовались под кормовые культуры. Эти земли мы будем активно засеивать либо пшеницей, либо кукурузой», - отметил Мурашов.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области оказывает активную поддержку сельхозпроизводителям.

«У нас существует порядка 30 субсидий на сумму более пяти миллиардов рублей. Это субсидии идут и на поддержку молочного производства, и животноводства, и поддержу фермеров. Также мы компенсируем часть затрат на строительство овощехранилищ. Общая сумма на помощь фермерам порядка ста миллионов рублей, это не только субсидии, но и гранты», - заключил Владислав Мурашов.

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