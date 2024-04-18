18 апреля 2024, 19:15

Акция «Библионочь» пройдет в Лобне 20 апреля

Unsplash
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В городском округе Лобня пройдет всероссийская акция «Библионочь», которая призвана объединить любителей чтения, культуры и творчества. Мероприятие запланировано на 20 апреля.

Организаторы подготовили насыщенную интеллектуально-развлекательную программу, предусматривающую мастер-классы и игры для участников всех возрастов. Особенным гостем вечера станет известный поэт и композитор Андрей Базовский.

Для создания уютной атмосферы гостям предложат чай и домашнюю выпечку.

Принять участив акции могут как взрослые, так и самые юные жители Лобни. Мероприятие состоится в Центральной библиотеке муниципалитета, расположенной по адресу: улица Чехова, 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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Лобня
18 апреля 2024, 19:38
Итоги очередной выездной администрации подвели в Мытищах
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В Мытищинском Центре единоборств, состоялась встреча в формате выездной администрации. Жители смогли обсудить насущные вопросы непосредственно с профильными специалистами, представителями ресурсоснабжающих организаций и депутатами

На прием к специалистам пришли 38 жителей города, которые подняли 52 вопроса на самые разные темы. Особенно актуальными для мытищинцев оказались вопросы, касающиеся земельных отношений, ЖКХ, благоустройства территорий, дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры.

Каждое обращение было тщательно зафиксировано и направлено в работу соответствующим специалистам. Встречи в подобном формате в городском округе продолжатся и далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Благоустройство ЖКХ Мытищи
18 апреля 2024, 19:35
Подмосковье подготовилось к новому рекорду по урожаю
Медиасток.рф
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В Подмосковье стартовал сезон весенне-полевых работ. О том, сможет ли регион установить новый рекорд по сбору урожая, какая техника вышла на поля, а также о мерах поддержки для сельхозпроизводителей 360 рассказал заместитель председателя Правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия — Владислав Мурашов.

Новый сезон весенне-полевых работ по традиции начался с фестиваля «Зарайская нива», на котором встречаются подмосковные сельхозпроизводители, чтобы увидеть новые образцы техники и обсудить будущий урожай.

«Эта выставка юбилейная, она проходит уже в десятый раз. Ее посетили несколько тысяч человек. Традиционно на фестивале представляют новую технику, которая развивается каждый год. Например, завод „Кировец“ показал свои машины. Наши производители смогут в ближайшее время заменить дорогую немецкую и американскую технику», - рассказал Мурашов.

Он добавил, что на фестивале ведомство вручило награды лучшим аграриям, ведь именно благодаря их труду удалось достичь рекордных показателей по сбору урожая в прошлом году - 720 тысяч тонн зерна.

Перед Министерством стоят еще более амбициозные задачи. В этом году Подмосковье постарается установить новый рекорд.

«Мы всегда ставим задачу максимально улучшить результаты работы. Хотелось бы этом году превысить прошлогодние показатели. У нас есть все шансы. Например, по закупке удобрений мы готовы в этом году даже лучше, чем в прошлом -уже есть 120 тысяч тонн. Кроме того, аграрии закупили дополнительно 60 единиц техники. Этого более чем достаточно для любого урожая», - пояснил Мурашов.

Для помощи сельхозпроизводителям ведомство разработало и запустило проект анализа космического мониторинга земель. Снимки приходят два раза в неделю, проанализировав которые, можно увидеть, что происходит на полях, и проконтролировать рост посевов.

Также набирает обороты и производство отечественных семян.

«Пшеница - это наши семена. Овощные культуры мы пока завозим, но в Подмосковье есть несколько компаний, которые производят семена, более того, они каждый год выводят новые культуры. Эти компании могут составить конкуренцию мировым производителям», - рассказал Мурашов.

Он подчеркнул, что уже сейчас делается мощный задел на будущее, чтобы Московская область могла не просто заместить импортные семена, а стать лидером по их производству на российском рынке.

В этом году в регионе планируется засадить 270 тысяч гектаров земли, что на 19 тысяч больше, чем в прошлом году - объем посевных площадей увеличился на 7%. Упор в этом году решили сделать на получение урожая картофеля, капусты, свеклы, пшеницы и кукурузы.

«Мы достигли этого за счет ввода в оборот земель, которые ранее не использовались или использовались под кормовые культуры. Эти земли мы будем активно засеивать либо пшеницей, либо кукурузой», - отметил Мурашов.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области оказывает активную поддержку сельхозпроизводителям.

«У нас существует порядка 30 субсидий на сумму более пяти миллиардов рублей. Это субсидии идут и на поддержку молочного производства, и животноводства, и поддержу фермеров. Также мы компенсируем часть затрат на строительство овощехранилищ. Общая сумма на помощь фермерам порядка ста миллионов рублей, это не только субсидии, но и гранты», - заключил Владислав Мурашов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Сельское хозяйство Рекорды
18 апреля 2024, 19:07
Детскую площадку в парке Киово отремонтировали в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В городском округе Лобня после актов вандализма была полностью восстановлена детская площадка в парке Киово. О разрушениях и последующем восстановлении рассказала глава муниципалитета Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Дирекция парков городского округа оперативно отреагировала на инцидент, произошедший на недавно отремонтированной детской площадке. Вандалы, несмотря на кажущуюся надежность конструкции из тяжелых бревен и прочных креплений, смогли повредить и демонтировать части оборудования.

«Надеюсь, тот, кто сломал детскую площадку, одумается и направит энергию в мирное русло», - поделилась глава Лобни Анна Кротова.

В этом году в парке Киово планируется установка двух новых павильонов: первый предложит посетителям теплые раздевалки, а второй станет зоной для проведения мастер-классов и других активностей, доступных круглый год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Парки
18 апреля 2024, 19:01
Прием по вопросам здравоохранения пройдет в Воскресенске
Unsplash
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В администрации городского округа Воскресенск 23 апреля состоится встреча по вопросам здравоохранения. На вопросы жителей ответят заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева и начальник отдела социальных программ Светлана Кель. Начало встречи запланировано на 15:00.

Чтобы принять участие в мероприятии требуется предварительная запись. Сделать это можно по телефону 8-496-44-1-10-95. Встреча пройдет по адресу: площадь Ленина, дом 3, первый этаж, кабинет 16.

Задать вопросы на тему здравоохранения можно будет в разных точках области, включая приемную правительства в Красногорске на бульваре Строителей и в администрациях других городских округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в восьми округах Подмосковья в 2024 году откроют новые медцентры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Воскресенск

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