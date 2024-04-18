Акция «Библионочь» пройдет в библиотеках Подмосковья

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в Арт-центре Королева посетители увидят театральную постановку «Обращение к себе», поэтический этюд и концерт музыкальной школы «Практика струн».

В библиотеках Электростали пройдут театрализованные представления, мастер-классы, интерактивные программы по произведениям Александра Пушкина, а в центральной библиотеке Дмитрова гостей ждут викторины, мастер-классы, соревнования по сборке конструктора на скорость, дефиле в костюмах, концертные номера, историческая реконструкция и многое другое.

Интересные мероприятия, которые оставят незабываемые впечатления, также подготовили библиотеки Коломны, Сергиева Посада, Химок, Истры, Домодедова и других городских округов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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