Акция «Бессмертный полк в автобусах» пройдет в Подмосковье

«2,5 тысячи портретов участников Великой Отечественной войны будут размещены в автобусах и начнут курсировать по региону уже с 1 мая», - рассказал руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», член Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.

Акция пройдет в Подмосковье во второй раз.

«Мы благодарны жителям Московской области, которые уже передали истории и портреты своих семейных Героев в прошлом году. В этом году снова проведем акцию с привязкой к городским округам, в которых проживают семьи Героев или откуда уходили на фронт участники войны», - пояснили в Мострансавто.

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