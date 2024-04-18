18 апреля 2024, 22:28

Акция «Бессмертный полк в автобусах» пройдет в Подмосковье

Региональное отделение Бессмертного полка России в Московской области
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В Московской области в преддверии Дня Победы пройдет акция «Бессмертный полк в автобусах». В этом году жители увидят портреты Героев Великой Отечественной войны на региональных маршрутах.

«2,5 тысячи портретов участников Великой Отечественной войны будут размещены в автобусах и начнут курсировать по региону уже с 1 мая», - рассказал руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», член Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.

Акция пройдет в Подмосковье во второй раз.

«Мы благодарны жителям Московской области, которые уже передали истории и портреты своих семейных Героев в прошлом году. В этом году снова проведем акцию с привязкой к городским округам, в которых проживают семьи Героев или откуда уходили на фронт участники войны», - пояснили в Мострансавто.

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Бессмертный полк Автобусы Великая Отечественная война
18 апреля 2024, 23:03
Акция «Библионочь» пройдет в библиотеках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» пройдет в подмосковных библиотеках 19 и 20 апреля. Гостей ждут театральные композиции, поэтические этюды, а также множество интересных мастер-классов.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в Арт-центре Королева посетители увидят театральную постановку «Обращение к себе», поэтический этюд и концерт музыкальной школы «Практика струн».

В библиотеках Электростали пройдут театрализованные представления, мастер-классы, интерактивные программы по произведениям Александра Пушкина, а в центральной библиотеке Дмитрова гостей ждут викторины, мастер-классы, соревнования по сборке конструктора на скорость, дефиле в костюмах, концертные номера, историческая реконструкция и многое другое.

Интересные мероприятия, которые оставят незабываемые впечатления, также подготовили библиотеки Коломны, Сергиева Посада, Химок, Истры, Домодедова и других городских округов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Дети Спектакль Фестивали
18 апреля 2024, 22:24
Судебные приставы Подмосковья провели семинар по алиментам
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Судебные приставы Подмосковья провели учебно-методический семинар на тему взыскания алиментов. В мероприятии приняли участие представители областной прокуратуры, органов соцзащиты, опеки и попечительства, регионального Минсоцразвития и Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Участники семинара обсудили самые проблемные вопросы, которые возникают при взыскании алиментных платежей и расчете задолженности.

Алиментные выплаты находятся на особом контроле судебных приставов Подмосковья.

«По итогам работы за первый квартал 2024 года доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составила 89,6%. С начала года судебные приставы Московской области взыскали алиментов на сумму порядка 617 миллионов рублей», - рассказал врио заместителя руководителя Главного управления службы судебных приставов Павел Кудряшов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Работа
18 апреля 2024, 21:53
Шахматный турнир «Белая ладья» стартовал в Королеве
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Финальный областной турнир по шахматам «Белая ладья» стартовал в Королеве. Участие в соревнованиях принимают подмосковные команды, которые прошли отбор муниципального этапа.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, состязания продлятся до 22 апреля.

В первый день турнира юные шахматисты посетили увлекательную экскурсию по городку космонавтов. Ребята увидели Центр управления полетами «Роскосмоса» и Центр подготовки космонавтов.

​Победитель турнира представит Подмосковье на всероссийском финальном этапе в Сочи в июне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети
18 апреля 2024, 21:41
Изменить закон о старостах в Подмосковье предложили в Мособлдуме
Аппарат фракции КПРФ в Московской областной Думе
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Председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков принял участие в выездном заседании, которое прошло в администрации городского округа Солнечногорск. Участники встречи обсудили перспективы эффективного сотрудничества муниципальных образований с подмосковными сельскими старостами.

По словам Барсукова, комитет уделяет большое внимание территориальным общественным самоуправлениям.

«Для того чтобы укрепить институт старост, в прошлом году Московская областная дума внесла изменения в региональный закон о праздничных и памятных датах и был установлен праздничный день - 23 октября, День сельского старосты», - рассказал Барсуков.

Также Комитет выступил с инициативой внести поправку в закон о старостах, по которому житель, не имеющий прописки в населенном пункте, не может избираться старостой.

«Житель, обладающий недвижимостью в населенном пункте, но не имеющий прописки, имеет право принимать участие в выборах старосты поселения и участвовать в местных сходах самоуправления», - заключил Барсуков.

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