Акция «100 баллов для победы» прошла в школах Наро-Фоминска

Встреча стала мощным зарядом мотивации для одиннадцатиклассников. Возможно, в следующем году уже они будут вдохновлять школьников своими результатами.

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На встрече особое внимание уделили психологической подготовке к экзаменам. Школьникам рассказали о том, как справиться со стрессом, эффективно распределить время и силы, а также настроиться на успешный результат. Ведь спокойствие и вера в себя - залог успеха. Особый интерес вызвали лайфхаки от выпускников прошлых лет, которые смогли достичь максимального результата и получить заветные 100 баллов.

«Мы сегодня проводили очередную акцию „100 баллов для победы“. Сейчас подготовка к экзаменам позади, осталось меньше недели до начала экзаменов. Самая главная задача для ребят - настроится на экзаменационный период, чтобы они смогли показать все, к чему они стремились, поверить в себя и прийти на экзамен уверенными в результате», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

На встрече особое внимание уделили психологической подготовке к экзаменам. Школьникам рассказали о том, как справиться со стрессом, эффективно распределить время и силы, а также настроиться на успешный результат. Ведь спокойствие и вера в себя - залог успеха. Особый интерес вызвали лайфхаки от выпускников прошлых лет, которые смогли достичь максимального результата и получить заветные 100 баллов.

«Мы сегодня проводили очередную акцию „100 баллов для победы“. Сейчас подготовка к экзаменам позади, осталось меньше недели до начала экзаменов. Самая главная задача для ребят - настроится на экзаменационный период, чтобы они смогли показать все, к чему они стремились, поверить в себя и прийти на экзамен уверенными в результате», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Встреча стала мощным зарядом мотивации для одиннадцатиклассников. Возможно, в следующем году уже они будут вдохновлять школьников своими результатами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».