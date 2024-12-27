Акции по раздельному сбору вторсырья пройдут в Подмосковье перед Новым годом

В воскресенье экоакции состоятся в Долгопрудном на Московском шоссе, 21к4, в Звенигороде на улице Ленина, 30, в Химках на улице Германа Титова, 14/1, а также в Электростали на углу улиц Мира и Корешкова.

В понедельник акции пройдут в селе Дубки на улице Дениса Давыдова, 1, в поселке старый Городок на Школьной улице, 25, а также в поселке Часцы, 11.

Напомним, перед сдачей вторсырья его необходимо рассортировать, вымыть и высушить.