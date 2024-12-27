27 декабря 2024, 17:52

Акции по раздельному сбору вторсырья пройдут в Подмосковье перед Новым годом

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Жителей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору вторсырья. Экологические мероприятия пройдут 29 и 30 января.

В воскресенье экоакции состоятся в Долгопрудном на Московском шоссе, 21к4, в Звенигороде на улице Ленина, 30, в Химках на улице Германа Титова, 14/1, а также в Электростали на углу улиц Мира и Корешкова.

В понедельник акции пройдут в селе Дубки на улице Дениса Давыдова, 1, в поселке старый Городок на Школьной улице, 25, а также в поселке Часцы, 11.

Напомним, перед сдачей вторсырья его необходимо рассортировать, вымыть и высушить.

Экология Мусор
27 декабря 2024, 15:55
Полицейские поздравили воспитанников детского сада в Лобне с Новым годом
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Сотрудники полиции и общественники поздравили детей с Новым годом. Они навестили воспитанников детского сада № 10 «Незабудка» и напомнили правила безопасного поведения на улице.

Сотрудники ОМВД России провели акцию «Полицейский Дед Мороз». Дошколята спели новогодние песни и прочитали стихи. Инспекторы по делам несовершеннолетних побеседовали с ребятами, напомнили о мерах безопасности дома и на улице.

Полицейский Дед Мороз подарил воспитанникам детского сада «Незабудка» световозвращающие браслеты и рассказал, что их необходимо носить их в темное время суток, после чего пожелал детям безопасных и веселых новогодних праздников.

Дети Лобня Полиция Новый год
27 декабря 2024, 15:36
Еще 16 экспортных инвестпроектов в сельском хозяйстве реализовали в Подмосковье
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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С начала года в Подмосковье реализовали 16 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, направленных на экспорт. Регион наладил поставки в Конго, Эквадор, Норвегию и другие страны.

Подмосковье сохраняет лидерство по нескольким категориям в секторе агропромышленного комплекса. Ежегодно в регионе реализуют разные инвестпроекты и открывают новые направления экспорта.

В областном Минсельхозпроде напомнили, что Подмосковье занимает первое место в стране по производству хлеба. За 10 месяцев предприятия произвели 672 тысяч тонн таких изделий. Кроме того, в регионе изготовили 469 тысяч тонн кондитерской продукции, 561 тысячу тонн мяса, 16 тысяч тонн рыбных и 256 тысяч тонн макаронных изделий, а также свыше трех миллионов тонн питьевой воды и пива.

За год в области реализовали 16 крупных инвестпроектов. Продукцию Подмосковья представили в Норвегии, Конго, Эквадоре и Шри-Ланке. В следующем году поставки планируют расширить, в производственные процессы внедрят новые инновационные технологии.

Сельское хозяйство
27 декабря 2024, 15:15
Студенты показали новогодний спектакль для юных пациентов больницы в Мытищах
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В холле Мытищинской больницы студенты медколледжа организовали для маленьких пациентов новогоднее представление. Ребята из инфекционного отделения, которые не смогли посмотреть спектакль, получили подарки в палатах.

Настоящий праздник устроили для пациентов детских отделений студенты Мытищинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1. В рамках благотворительной акции «Подари Новый год детям» они нарядились в костюмы и 24 декабря посетили больницу в Мытищах с благотворительной акцией. В роли Деда Мороза и Снегурочки выступили студенты вечерней группы.

Представление в холле с шутками, песнями и стихами добавило настроения малышам и отвлекло от грустных мыслей. Ребятам, которые не смогли поучаствовать в празднике, передали подарки в палаты. Деда мороза и Снегурочку пациенты инфекционного отделения увидели через окна своих палат.

Больницы Мытищи Новый год
27 декабря 2024, 15:12
Праздник «Новый год под шубой» пройдет в парках Дмитрова 28 и 29 декабря
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Жителей и гостей городского округа приглашают провести выходные в парках имени Ивана Лямина и «Сосновый бор». Там пройдут увлекательные общеобластные предновогодние мероприятия.

Для посетителей подготовили концерты творческих коллективов и артистов и театрализованные представления. Гостей ждут веселые хороводы у нарядной елки и. творческие мастер-классы по созданию новогодних сувениров. На «Самоварной станции» всех будут бесплатно угощать горячим чаем и мандаринами.

В парке имени Лямина в субботу, 28 декабря, состоятся мероприятие «Новогодние забавы», «Веселые старты», мастер-классы «Зимнее настроение» и «Зимние фантазии».

А в воскресенье, 29 декабря, там пройдут развлекательная программа «Праздник к нам приходит», мастер-классы «Новогодний подарок» и спортивная семейная эстафета «Новогодний марафон».

Праздники Дмитров Парки

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