Аисты вернулись в село Спасс под Волоколамском

Теперь жители Спасса снова ждут появление птенцов. Аисты уже вернулись во многие деревни Волоколамского городского округа. Одними из первых в этом году птиц заметили жители села Суворово, затем пернатые появились в Осташёве, Ивановском, Новлянском, Таболово и других населенных пунктах. Жители Волоколамска любят этих птиц, нередко дают им имена и всегда ждут их возвращения.

Аисты входят в Красную книгу Московской области и считаются редкими птицами в регионе.

«В этом году наш Мартин прилетел 31 марта и сразу занял гнездо, а через несколько дней к нему присоединилась его прошлогодняя подруга Марта. Мы их сразу узнали. Сначала они подлатали и подчистили гнездо, а сейчас у них начался период брачных игр, так что в ближайшее время ожидаем пополнения в их семействе», - рассказала Людмила Кондратюк.

Интересно, что столб, который выбрали аисты, находится практически у самой дороги. Здесь постоянный шум и едут автомобили, но этот факт почему-то птиц не пугает. В начале июня прошлого года у Марты и Мартина появилось потомство, затем семья Кондратюк наблюдала как подросших птенцов отец семейства учил летать. Примерно в начале сентября, аисты с окрепшими аистятами окончательно покинули гнездовье.