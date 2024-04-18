18 апреля 2024, 15:39

Агропредприятие в Одинцове привлечет новых сотрудников в команду

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Предприятие «Агроном» является крупным поставщиком сетевых магазинов в Москве и Подмосковье. Однако компания столкнулась с проблемой нехватки кадров. Для решения этого вопроса руководство обратилось к главе Одинцовского округа Андрею Иванову.

Сейчас для агропредприятия остро стоит вопрос нехватки кадров, затраты на электроснабжение тоже высокие. Глава муниципалитета пообещал помочь.

«Мы готовы поддержать компанию в части привлечения новых кадров. Будем помогать с жильем, размещением в детские сады и школы для тех, кто приехал из других регионов. Уверен, что вам нужно работать и с Сельхозакадемией, и в колледжах. И вот здесь как раз важен разговор про систему мотивации. Насколько я помню, есть система компенсации стоимости обучения для сельскохозяйственной отрасли. Думаю, что здесь нужно активно предлагать людям и переобучение, и обучение с социальной формой компенсации от государства. Я думаю, что это даст свои результаты», - подчеркнул Андрей Иванов.

Одинцовское предприятие «Агроном» вырастило за прошлый год 580 тонн огурцов. Кроме плодовоовощных, здесь также собирают ягодные и зеленые культуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о льготах для предпринимателей Подмосковья.

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Одинцово Сельское хозяйство Поддержка предпринимателей в Московской области
18 апреля 2024, 15:50
Более 1,7 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье с начала года
Медиасток.рф
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Новый этап программы переселения из аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года, начался в Подмосковье в январе. Переселенцы подали уже 1750 заявлений на жилищные сертификаты, о чем сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Люди все чаще выбирают жилищные сертификаты. Это значительно ускоряет переезд в новое жилье, ведь человеку не нужно ждать, когда построят дом под переселение. Собственник может получить деньги и самостоятельно построить или приобрести жилье.

Большой плюс программы в том, что приобрести квадратные метры можно в любом округе Подмосковья.

Стоимость одного квадратного метра аварийного жилья по сертификату составляет 130 тысяч рублей. Минимальный метраж - 33 «квадрата».

Обращения поступили из 32 городских округов. Самими активными стали жители Шатуры, Ступино, Сергиева Посада, Егорьевска, Талдома и Воскресенска.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Аварийное жилье
18 апреля 2024, 15:47
Школьница из Лобни победила на олимпиаде «Юный музыкант»
Unsplash
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Воспитанница детской школы искусств городского округа Лобня Анна Чижова победила на Международной олимпиаде «Юный музыкант». По результатам конкурса девочка получила звание лауреата первой степени в номинации «Музыка вокруг нас».

За ее подготовку к мероприятию отвечала Татьяна Лютикова, преподаватель теоретических дисциплин Лобненской детской школы искусств, которая сумела выявить и развить талант своей ученицы.

Лобненская детская школа искусств, основанная в 1966 году, на протяжении многих лет является центром культурного и творческого развития молодых талантов города.

Расположенная по адресам улица Ленина, 15А и Молодежная, 4, школа предлагает обучение в различных отделениях, способствуя всестороннему развитию своих воспитанников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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Аварийное жилье
18 апреля 2024, 15:46
Итоги паралимпийского фестиваля подвели в Подмосковье
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Итоги мартовского фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Первенство триумфаторов» подвели в Московской области. В соревнованиях по дартсу и настольному теннису приняли участие 50 колясочников из Подмосковья, Москвы и Белоруссии.

Организовала спортивный праздник областная общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке региональных Министерства информационных и социальных коммуникаций, Минсоцразвития, Минздрава и Минспорта.

Как рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, для участников соревнований провели увлекательные мастер-классы по армрестлингу, фехтованию, настольному теннису, бочче и пулевой стрельбе.

Участники турнира встретились с членами паралимпийской сборной России, гостями и спортсменами сочинской Олимпиады.

Фестиваль «Первенство триумфаторов» прошел в городском округе Пушкинский. Его посвятили десятилетию Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

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Белоруссия Фестивали Теннис Пушкино
18 апреля 2024, 15:45
«Диктант Победы» напишут в Лобне 26 апреля
Медиасток.рф
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В преддверии празднования Дня Победы, жители городского округа Лобня смогут проверить и пополнить свои знания о Великой Отечественной войне, приняв участие в международной акции «Диктант Победы». Мероприятие состоится 26 апреля.

Участники акции во время «Диктанта Победы» ответят на 30 вопросов, охватывающих наиболее значимые события и персоналии Великой Отечественной войны.

В этом году центральной площадкой для написания диктанта станет художественная галерея имени Коробкова. Ранее мероприятие хотели провести в музее истории города, но локацию решили поменять.

Присоединиться к акции смогут все желающие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня История Великая Отечественная война

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