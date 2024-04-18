Агропредприятие в Наро-Фоминске вырастит около 420 тонн ягод в 2024 году

Тоннельные теплицы агрокомпании расположены среди лесов, в экологически чистой части округа. Клубнику там выращивают в кокосовых матах, которые доставляют из Шри-Ланки. Еще одна составляющая хорошего урожая - капельный полив. Эта технология позволяет вместе с влагой доставить удобрения прямо в корневую систему растения. Техника для такого полива в Наро-Фоминске - полностью российского производства.

«Девиз нашей компании: „Ягоды лучше конфет“. Все прекрасно знают, из чего делаются конфеты - сахар, какао, всякие эмульгаторы, добавки всякие. Что же касается ягод - все природное: фруктоза, глюкоза. Ничего химического здесь нет, люди могут питаться ягодами свободно и без вреда для своего здоровья», - сказал ведущий агроном Игорь Шеремета.

На предприятии планируют собрать и доставить на прилавки магазинов Москвы и Подмосковья около 420 тонн вкусной и полезной ягоды.

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