Агрокомплекс по выращиванию овощей нарастит производство в Электростали

Агрокомплекс не раз становился участником региональных программ и проектов. Одно из главных направлений развития предприятия - увеличение производительности труда. Как отметила ведущего специалиста по подбору, адаптации и развитию персонала Виктория Шилова, для сотрудников создают комфортные условия труда. Это достойная зарплата, соцпакет с полисом ДМС, возможности карьерного роста и многое другое.

Ежедневно на комплексе собирают до 15-16 тысяч овощей. Продукция под маркой «Иванисово» можно встретить на прилавках магазинов по всему Подмосковью.

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