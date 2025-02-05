Агрохолдинг в Озерах увеличил площадь посевов озимой пшеницы на 56 гектаров

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В этом сезоне агрономы особенно тщательно следят за состоянием посевов. Это важно в условиях нестабильной погоды.

«В текущем году наблюдаются атипичные для Московской области погодные условия, характеризующиеся теплой погодой и отсутствием снежного покрова. На данный момент состояние посевов озимой пшеницы можно оценить как удовлетворительное», - отметили представители агрохолдинга.

От того, какие метеоусловия установятся в Подмосковье в феврале, будет зависеть дальнейшая судьба зимних культур.

Отметим, что агрохолдинг в Озерах является владельцем около 13 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Коломне. Специалисты компании выращивают широкий ассортимент сельсхоз продукции высокого качества.