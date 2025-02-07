07 февраля 2025, 18:49

Агрохолдинг в Коломне приобрел новый зерноуборочный комбайн

Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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Агрохолдинг в Озерах пополнил свой парк сельскохозяйственной техники новым зерноуборочным комбайном. Машину закупили в преддверии нового аграрного сезона.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, недавно парк зерноуборочных комбайнов в АО «Агрофирма Сосновка» увеличился до четырех единиц, а в составе всего агрохолдинга их число достигло восьми.

Новый комбайн оснастили высокоэффективной системой обмолота, благодаря которой урожай обрабатывается бережно и с минимальными потерями. Установка этой системы гарантирует не только хорошее отделение зерна, но и высокое качество соломы. В дальнейшем ее могут использовать для различных нужд, что очень важно в современном аграрном производстве.

Напомним, ранее Андрей Воробьев заявил о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте. По его словам, у региона есть собственные генетические и селекционные технологии.

Коломна Благоустройство Сельское хозяйство
07 февраля 2025, 18:07
Врачи в Мытищах разработали приложение для измерения уровня сахара в крови
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В преддверии Дня российской науки глава Мытищ Юлия Кулецкая посетила научно-исследовательский клинический институт детства подмосковного Минздрава. Руководителю муниципалитета представили новое мобильное приложение для юных пациентов с сахарным диабетом.

Центр в Мытищах тестирует новейшие технологии по лечению редких детских заболеваний, которые потом внедряют все врачи Подмосковья. Одной из последних разработок стало мобильное приложение, которое позволяет юным диабетикам следить за уровнем сахара в крови и контролировать количество введенного инсулина. Программу разработали сотрудники отделения эндокринологии.

«Спасибо вам, что заботитесь о самом важном - о здоровье подрастающего поколения», - поблагодарила врачей Юлия Купецкая.

Научно-исследовательский клинический институт детства признали одним из лучших в России. Это единственный центр в стране, где дети могут получить медицинскую помощь полного цикла: от профилактики и диагностики сложных заболеваний до реабилитации и санаторного лечения.

Мытищи Медицина
07 февраля 2025, 17:59
Пассажиры «Мострансавто» оплатили 3,5 млн поездок по карте «Тройка» с января
АО "Мострансавто"
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С начала года пассажиры «Мострансавто» совершили более 3,5 миллиона поездок по карте «Тройка». Это на 35% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

В среднем, в будни по «Тройке» совершают более 125 тысяч поездок в день, в выходные - свыше 77 тысяч. Чаще всего проезд оплачивают этой картой в Люберцах, Балашихе и Долгопрудном. В Минтрансе Подмосковья напомнили, что при оплате «Тройкой» действует система скидок: чем больше поездок за 30 дней, тем дешевле каждая следующая. После 10-й транзакции скидка увеличивается на 7%, а после 51-й - достигает максимальных 35%.

Кроме «Тройки» проезд в автобусах «Мострансавто» можно оплатить банковской картой, картой «Стрелка» или социальной картой. Всего компания обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов.

Автобусы Карта «Тройка»
07 февраля 2025, 17:48
Очистные сооружения построят для ЖК «Белый Град» в Мытищах в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы стройнадзора Московской области проверили возведение очистных сооружений для жилого комплекса «Белый Град» рядом с деревней Челобитьево в Мытищах. Застройщиком выступает компания «СЗ „ФОРТУНА“.

Сейчас готовность объекта составляет 20%, рабочие занимаются возведением монолитного резервуара. Проектом предусмотрено строительство подземного накопительного резервуара объемом 3,3 тысячи кубометров и очистных сооружений для дождевой воды с производительностью 50 литров в секунду, а также установка ультрафиолетового обеззараживания «UDA 50».

Все оборудование поставляется в готовом виде и монтируется на месте. Также объект оборудуют системой охранной сигнализации, которая передаст сигнал в диспетчерский пункт при попытке проникновения. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2025 года.

Автобусы Карта «Тройка»
07 февраля 2025, 17:45
Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов пройдет в Подольске в феврале
Пресс-служба физической культуры и спорта Московской области
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Региональный фестиваль ГТО пройдет в Подольске 16 февраля. В нем примут участие сильнейшие трудовые коллективы Подмосковья.

​Как рассказали в региональном Минспорте, в соревнованиях примут участие те команды, которые успешно прошли муниципальный отбор. Лучшие коллективы представят области на всероссийском уровне.

В программу войдут стрельба из электронного оружия, наклон вперед на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища, подтягивания или рывок гири.

В состав команды могут входить спортсмены от 25 до 59 лет, которые работают в организациях Подмосковья.

Турнир пройдут на базекомплекса \"Заречье\" в Подольске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

​Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram и VK.

Спортсмены Подольск

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