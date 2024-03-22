Агрофорум пройдет в Коломне 20 апреля

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Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, тематику форума посвятят антикризисным практикам. На нем обсудят кадровые потребности предприятий и разработают рекомендации по трудоустройству выпускников.

Для гостей организуют спортивно-развлекательные площадки, прогулки на лошадях, ярмарку, трактор-шоу и многое другое.

Зарегистрироваться в качестве кчастника можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».