Агрофирма «Бунятино» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Как пояснили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, руководство предприятия в качестве пилотного потока выбрало процесс переработки картофеля на производстве. Именно в этой методике компания видит потенциал для улучшений. Предприятие при поддержке экспертов Регионального центра компетенций Московской области проведет диагностику производственных процессов.

За первый месяц планируется выявить все слабые звенья в работе: в складских, офисных и логистических процессах потока, чтобы определить возможности для оптимизации и улучшений.

Планируется, что оптимизация позволит сократить время производственного процесса на 12%, уменьшить запасы незавершенного производства на 15% и увеличить эффективность персонала на 20%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».