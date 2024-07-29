Аграрии Подмосковья ввели в оборот почти 7 тысяч гектаров неиспользуемых земель

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На данный момент лидерами стали Можайск, Шаховская, Лотошино, Ступино и Волоколамск. Всего в текущем году планируется ввести в оборот около 25 тысяч гектаров земли.

В ведомстве отметили, что эффективное управление землями помогает обеспечивать продовольственную безопасность региона и рост экспортного потенциала. Аграрии Московской области могут обратиться за консультациями по субсидиям по телефону: 8 (498) 602-30-90 (добавочный 58345).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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