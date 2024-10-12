Аграриев в Люберцах поздравили с Днем работника сельского хозяйства

Владелец бренда Тигран Телунц представляет компанию на агропромышленной выставке «Золотая осень». Депутат Владимир Ружицкий вручил сотрудникам памятные награды, а руководителю - знак «За вклад в развитие городского округа Люберцы».

«Быть земледельцем - тяжкий труд. Для идеального урожая подходит лишь 11% почвы всей планеты. Тем не менее наши аграрии и специалисты переработки из года в год, несмотря на капризы природы, выдают качественный продукт наивысшей пробы. Компания „Дядя Ваня“ собственноручно выращивает овощи для консервации под маркой: 400 гектаров плодородной земли и завод по переработке с ежегодной производственной мощностью в 100 миллионов банок в Волгоградской области, площадки в Подмосковье и Краснодарском крае. Сердце бренда - в Люберцах», - отметил Владимир Ружицкий.

Владимир Ружицкий обсудил с генеральным директором новые контракты с Индией и Китаем, а также меры поддержки бизнеса.

Отметим, День работников сельского хозяйства в России отмечают ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году - 13 октября.

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