Афериста приговорили к 2 годам лишения свободы за обман девушек в Подмосковье

В суде установили, что с ноября 2023 года по июль 2024 года Ким знакомился с молодыми девушками, заводил с ними романтические отношения, а затем убеждал оформить кредиты для покупки дорогой техники - мобильного телефона, ноутбука, электронных часов. Также молодой человек просил своих подруг одолжить ему гаджеты и деньги.

Одной из девушек он обещал выплачивать кредиты совместно, другой - купить билеты в заграничную поездку, и каждой - свою любовь.

Однако полученные гаджеты мужчина не возвращал, по кредитам не платил, а полученные деньги тратил на свои личные нужды, поясняя, что у него финансовые трудности и проблемы со здоровьем. Потом альфонс и вовсе пропадал с горизонта возлюбленных.

В результате как минимум четыре девушки почувствовали себя обманутыми и обратились к правоохранителям. Общий ущерб составил свыше 350 тысяч рублей.

С учетом позиции представителя Домодедовской городской прокуратуры суд приговорил Арсения Кима к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Парня признали виновным по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Приговор суда в законную силу не вступил.

К месту отбывания наказания альфонса доставят под конвоем.