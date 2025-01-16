16 января 2025, 10:19

Афериста приговорили к 2 годам лишения свободы за обман девушек в Подмосковье

Медиасток.рф
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Домодедовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Арсения Кима. Он знакомился с молодыми девушками и убеждал их оформлять на себя кредиты.

В суде установили, что с ноября 2023 года по июль 2024 года Ким знакомился с молодыми девушками, заводил с ними романтические отношения, а затем убеждал оформить кредиты для покупки дорогой техники - мобильного телефона, ноутбука, электронных часов. Также молодой человек просил своих подруг одолжить ему гаджеты и деньги.

Одной из девушек он обещал выплачивать кредиты совместно, другой - купить билеты в заграничную поездку, и каждой - свою любовь.

Однако полученные гаджеты мужчина не возвращал, по кредитам не платил, а полученные деньги тратил на свои личные нужды, поясняя, что у него финансовые трудности и проблемы со здоровьем. Потом альфонс и вовсе пропадал с горизонта возлюбленных.

В результате как минимум четыре девушки почувствовали себя обманутыми и обратились к правоохранителям. Общий ущерб составил свыше 350 тысяч рублей.

С учетом позиции представителя Домодедовской городской прокуратуры суд приговорил Арсения Кима к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Парня признали виновным по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Приговор суда в законную силу не вступил.

К месту отбывания наказания альфонса доставят под конвоем.

Суд Прокуратура РФ Преступления Приговоры Кредиты
16 января 2025, 10:42
Парк Лобненской станции скорой помощи пополнили два новых автомобиля
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Машины куплены при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Всего бригады скорой помощи региона получили 77 новых автомобилей.

Автопарк Лобненской подстанции скорой медицинской помощи теперь насчитывает 10 машин. Глава муниципалитета Анна Кротова отметила, что новые автомобили позволят медикам минимизировать время оказания помощи жителям городского округа.

В каждой из полученных машин имеются аппарат искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы и оборудование для снятия электрокардиограммы.

Всего автопарк станций скорой помощи в Московской области имеет 953 машины, в том числе 99 реанимобилей. За последние пять лет в регионе заменили 695 автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будет продолжаться строительство подстанции скорой помощи. «Округа густонаселенные, центральной порой не хватает, поэтому вводим и более компактные, но очень важные по доступности посты», - отметил губернатор.

Здравоохранение Лобня Медицина
16 января 2025, 10:25
Шесть купелей для крещенских купаний организуют в Домодедове
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Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала в своем Telegram-канале об организации крещенских купаний. В этом году на территории муниципалитета оборудуют шесть купелей.

Крещенские купания пройдут в ночь на 19 января 2025 года. Купели организуют в микрорайоне Белые Столбы за детским садом № 15 у Глубокого пруда, в селе Битягово на реке Рожайка у дома № 57, в селе Вельяминово у Церковного пруда напротив храма, в деревне Лукино на пруду с ограждением, в деревне Житнево у часовни с купелями и в селе Ям на реке Пахре.

«На всех территориях предусмотрены зоны для переодевания и обогрева, а также пункты отдыха с горячим чаем. Обращаю внимание, что в этом году купания на реке Рожайка в селе Никитское возле дома 32 запрещены в связи с отсутствием льда и невозможностью обеспечения безопасного купания», - рассказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Отметим, в прошлом году крещенские купания в Домодедове посетили почти три тысячи человек.

Город Домодедово
16 января 2025, 09:29
Поддержка Подмосковья помогла бизнесу сохранить более 70 млрд рублей в 2024 году
Министертсво инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Меры поддержки, оказанные правительством Подмосковья, помогли бизнесу сохранить более 70 миллиардов рублей инвестиций в прошлом году. Итоги работы подвели в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За 2024 год штаб по защите бизнеса при Мининвесте, куда поступают вопросы из системы ЦУР „Бизнес“, требующие комплексных решений, отработал более 200 обращений предпринимателей. Экономический эффект в результате решения этих вопросов составил 3,44 миллиарда рублей. Найденные штабом решения позволили сохранить в регионе 70 миллиардов рублей инвестиций», - рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Так, компания «МолоПак» при поддержке штаба нашла решение вопроса по газоснабжению. Компании помогли достигнуть договоренности с «Мособлгазом» о сокращении сроков по присоединению.

Производителю ингредиентов для пищевой продукции «Колви» помогли получить разрешение на строительство в Щелкове. Для этого понадобилось исключить выбранный земельный участок из санитарно-охранной зоны.

Большая часть вопросов, поступивших в штаб в прошлом году, касалась технологического присоединения к сетям. На втором месте - вопросы по земле и недвижимости, на третьем - вопросы по открытию и ведению предпринимательской деятельности.

Город Домодедово
15 января 2025, 23:09
Следственный комитет наградил лучших сотрудников в Подмосковье
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В Главном следственном управлении состоялось праздничное мероприятие в честь Дня образования Следственного комитета РФ. Также там подвели итоги конкурса «Лучший сотрудник Главного следственного управления», сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Сотрудникам различных подразделений вручили награды за достигнутые успехи и добросовестную работу. Руководитель подмосковного ГСУ Ярослав Яковлев поздравил подчиненных с праздником и поблагодарил за службу.

Всего в ходе торжественного мероприятия награды получили более 70 сотрудников Главного следственного управления. Их отметили за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей и проявленный высокий профессионализм.

Еще награду торжественно вручили подростку из города Егорьевска Ивану Борисову. Летом 2024 года он спас из огня горящей квартиры двух детей и трех собак. Также юноша помог нескольким пенсионерам выбраться из задымленного подъезда.

В завершении мероприятия Яковлев пожелал коллективу Следственного комитета выдержки, оптимизма и новых успехов в труде.

Награды СК РФ Россия Следственный комитет России

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