31 марта 2024, 15:19

Аэропорт Домодедово возобновил рейсы в Иорданию

Аэропорт Домодедово
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Рейсы в Иорданию возобновили из Московского аэропорта Домодедово. Сегодня воздушная гавань приняла первый рейс авиакомпании Jordan Aviation из Аммана.

Управляющий директор «Домодедово Коммершл Сервисиз» Ирина Рябинина отметила, что аэропорт активно развивает международные маршруты, не представленные в МАУ.

«Иордания - одно из таких направлений», - указала Ирина Рябинина.

В прошлых сезонах в Амман также совершались рейсы другой авиакомпанией. Для возобновления полетов была привлечена авиакомпания Jordan Aviation.

Планируется, что рейсы в Иорданию будут выполняться один раз в неделю.

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Аэропорт Домодедово Авиакомпании
31 марта 2024, 15:39
Флаг Орехово-Зуева подняли на горе Айкуайвенчорр в Хибинах
Артем Становских
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Уроженец Орехово-Зуевского округа Артем Становских продолжает покорять вершины гор. На этот раз он побывал в походе по Хибинам.

По традиции на все восхождения Артем берет с собой флаг родного Орехово-Зуева. Теперь флаг подмосковного города развивается за полярным кругом - на горе Айкуайвенчорр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Орехово-Зуево
31 марта 2024, 15:22
Более 60 молодых боксеров приняли участие в турнире памяти Данилы Зудкова в Подмосковье
Администрация Орехово-Зуевский г.о.
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Юные боксеры из Подмосковья и Владимирской области собрались на турнире в память о Даниле Зудкове в Ликино-Дулева. В соревнованиях приняли участие более 60 молодых спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет.

Бокс, по мнению многих, является спортом для тех, кто обладает сильным духом и готов бороться до конца. Данила Зудков был именно таким человеком. Турнир, который прошел в спортивной школе «Феникс», был посвящен памяти всех героев, погибших в зоне СВО.

Все участники турнира демонстрировали жажду победы и готовность к борьбе, но только самые сильные оказались в числе победителей. Лидеров определяли после каждого поединка.

Турнир в память о Даниле Зудкове впервые прошел три года назад и сегодня стал крупным соревнованием, в котором участвуют спортсмены из Подмосковья и Владимирской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Спортсмены Бокс
31 марта 2024, 15:17
Сезон продажи клубники начнется в Химках 1 апреля
Администрация Химки г.о.
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Подготовка к старту продажи клубники началась в Химках. Уже с 1 апреля в городском округе начнется сезон самой популярной ягоды.

Клубника появится на рынках и ярмарках уже в начале апреля, причем первой на прилавках появится импортная ягода. Позднее к поставкам подключатся южные регионы страны.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов отметил, что клубника выращивается как на открытой, так и на защищенной почве более чем десятью крупными сельхозпроизводителями и фермерскими хозяйствами.

Мурашов подчеркнул, что при выборе клубники важно обращать внимание на ее качество. Спелая ягода должна иметь однородный яркий красно-розовый цвет, быть без повреждений или неровностей. Наличие зеленых участков или белого кончика плода может свидетельствовать о незрелости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей - одна из ключевых задач.

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Химки Сельское хозяйство Ярмарки
31 марта 2024, 13:37
Коммунальщики провели осмотр подъездов дома № 10 на улице Лавочкина в Химках
Администрация Химки г.о.
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Коммунальщики Химок проверили подъезды в доме № 10 на улице Лавочкина. Комиссионный осмотр прошел по запросу жителей, которые обратились к муниципальному депутату Галине Болотовой с просьбой о помощи.

Специалисты обнаружили неисправности в освещении и произвели замену устройств.

«Главным недочетом по результатам обследования стала работоспособность приборов освещения», - добавила Галина Болотова.

Муниципальный депутат Александр Васильев отметил, что в Химках депутаты поддерживают связь с жителями через общедомовые чаты, где рассматривают вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Такая система была внедрена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и полностью соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки

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