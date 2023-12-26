26 декабря 2023, 16:34

Аэропорт Домодедово назвал самые популярные новогодние направления

Unsplash
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Поездки по России составят 75% от всех запланированных полетов аэропорта Домодедова в предновогодние дни. Только 29 декабря из воздушной гавани на праздники улетят более 500 тысяч человек.

Среди российских направлений самыми популярными в новогодние каникулы станут Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. В числе самых востребованных зарубежных городов будут Дубай, Шарджа и Ереван.

В этом году авиакомпании-партнеры расширили маршрутную сеть для пассажиров аэропорта Домодедово. Red Wings предлагает отвезти в Батуми, а Royal Air Maroc - в Касабланку. Авиакомпания Jazeera выполняет полеты в Кувейт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Праздники Путешествия Аэропорт Домодедово Авиакомпании Новый год
26 декабря 2023, 17:29
Снос аварийного здания у бывшей ткацкой фабрики начался в Павловском Посаде
Алёна Притула
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В Павловском Посаде начался снос аварийного зданий в районе, который местные называют «Париж». Дом, известный как «казарма № 2», расселили еще в 70-х годах прошлого века и давно признали аварийным

За долгие годы дома сильно обветшали. Жителей из «казармы № 2» расселили еще в 1970-х, а здание долгое время пустовало.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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Перед началом работ демонтировали окна и лестницы. Сейчас на объекте активно работает техника. Весь мусор вывозят на утилизацию.

В трех соседних зданиях, названных «казармами» из-за близости к ткацкой фабрике, могли проживать около двух тысяч человек. Дома построили в начале XX века для рабочих франко-русской текстильной фабрики «Париж». После революции предприятие национализировали, а в 1998 году объявили банкротом.

У ограждений собираются местные жители, в том числе Ирина Коркина-Гаврилина. Она провела в этом доме детство и пришла с ним проститься. Ирина часто вспоминает праздники в «казарме», которые отмечали сообща в коридорах.

«Аварийное здание принадлежит Павлово-Посадскому техникуму, ранее здесь располагалось общежитие. Вот уже несколько лет оно не используется, более того, находится в аварийном состоянии и расположено вблизи жилых домов. Поэтому и решили его снести», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Недвижимость Павловский посад
26 декабря 2023, 17:28
Специалисты технадзора осмотрели объекты капремонта Подмосковья 16 тысяч раз в этом году
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С начала года специалисты УТНКР совершили свыше 16 тысяч выездов на объект капитального ремонта Московской области. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Они осмотрели 39 объектов министерства, 43 объекта здравоохранения и еще 38 образовательных учреждения. Работы выполнили в рамках проектов «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами», «Здравоохранение Подмосковья» и «Образование Подмосковья».

Больше всего объектов, где уже доделали капремонт, стал Воскресенск, на втором месте оказалась Руза, далее - Солнечногорск, Истра и Коломна.

«ГБУ МО „УТНКР“ решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства», - уточнили в министерстве.

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ЖКХ Ремонтные работы
26 декабря 2023, 17:28
Инспекторы ГУСТ помогли жителям решить свыше 430 проблем через «Добродел» с начала года
ГУСТ МО
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Инспекторы Главного управления содержания территорий решили более 430 тысяч проблем жителей на портале «Добродел» с начала года. Самыми активными пользователями оказались жители Одинцова, Балашихи и Красногорска.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, всего с начала года инспекторы решили 430,9 тысячи проблем жителей. Многие обращения носили сезонный характер.

«Например, в зимний период инициативные граждане чаще всего обращали внимание на несвоевременную уборку снега - сформировано свыше 10,8 тысячи ответов. Весной и летом больше всего сообщений, более 12,3 тысячи, касалось покоса газонов, осенью - работы уличного освещения, предоставили 21,8 тысячи решений», - сказала она В этом году инспекторы решили более 31 тысячи вопросов жителей Одинцова, 29 тысяч - Балашихи, 26 тысяч - Красногорска, 25 тысяч - Химок. Большую активность также проявили пользователи из Люберец, Мытищ, Подольска, Королева, Пушкино, Ленинского и Раменского округов.

«Наши сотрудники стараются дать максимально информативный ответ: мы обозначаем сроки решения задачи, по результатам выполнения прикладываем фото и видеоматериалы. Такой подход продвигаем и в городские округа. Так, в этом году провели семинар по стратегии сокращения обращений граждан, а также „мастер-классы“ на местах: помогли оптимизировать работу с порталом специалистам муниципальных ЦУР из Чехова, Лобни, Химок, Ленинского, Балашихи», - добавила Светлана Аипова.

В этом году функционал портала стал еще более умным. Так, определить суть проблемы по фото и описанию, а затем направить его ответственному ведомству помогает искусственный интеллект.

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Благоустройство Добродел
26 декабря 2023, 17:20
Подмосковного подрядчика «Лесинфо» внесли в реестр недобросовестных поставщиков
Комитет лесного хозяйства Московской области
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В декабре управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области на два года включило ООО «Лесинфо» в Реестр недобросовестных поставщиков. Об этом рассказал председатель регионального комитета лесного хозяйства Олег Баженов.

Ведомство заключило с компанией госконтракт. Подрядчик обязался ухаживать за молодняком в Наро-Фоминском лесничестве. Работы выполняли в рамках проекта «Экология».

«Согласно контракту, работы соответствующего качества ООО „Лесинфо“ должно было проводить в заявленных объемах и в установленные сроки. Однако работы выполнены не были», - уточнили в комитете.

В итоге ведомство расторгло договор и потребовало уплату неустойки.

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Экология

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