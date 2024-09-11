Аэрофотосъемку для строительства дорог проведут в Солнечногорске в сентябре

Беспилотники для аэросъемки окрашены в яркий оранжевый и оранжево-белый цвета, а коптеры - в черный цвет. Съемки проводит подрядчик ООО «Геоскан» по заказу Мособлархитектуры согласно законодательству.

«Безопасность и комфорт жителей и гостей муниципалитета всегда остаются нашим главным приоритетом. Пожалуйста, не беспокойтесь при виде данных беспилотных летательных аппаратов в небе. Они работают на благо нашего округа», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Аэрофотосъемку проведут в Солнечногорске, деревнях Обухово, Кривцово, Головково, Ожогино, Якиманское, Колтышево, Смирновка, Вертлино, Тимоново и других населенных пунктах муниципалитета. Ознакомиться с полным перечнем адресов можно на сайте администрации округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».