Адреса для складирования снега определили в Подмосковье

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Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, коммунальные службы активно готовятся к зиме: проверяют количество инвентаря и техники, а также готовят места для вывоза снега.

«Сейчас муниципалитеты заканчивают процесс организации мест складирования снега, зафиксировано более 200 точек. И еще несколько округов прорабатывают данный вопрос. Сейчас 45 муниципалитетов уже определили локации, еще 11 согласовывают места и от четырех мы ждем предоставление документов: Балашиха, Сергиево-Посадский, Ленинский и Химки», - сказала она.

Глава ведомства добавила, что по правилам снег должны вывозить из дворов и проездов в течение пяти суток. Временное складирование не должно мешать пешеходам и портить озеленение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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