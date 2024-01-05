Административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла

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Городским и районным прокурорам поручили оценить работу ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения.

Также ведомство поставило на контроль сроки восстановления подачи света, тепла и воды жителям многоквартирных домов. Отдельное внимание уделят порядку начисления людям платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объемом.

В Минэнерго Московской области сообщили об усилении работы аварийно-восстановительных бригад на фоне аномально низких температур и большой нагрузки на сеть.

«Возникающие ситуации отрабатываются в нормативные сроки, ни одно обращение не остается без внимания», - заверили в пресс-службе.