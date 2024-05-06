Администрацию Раменского округа возглавил Эдуард Малышев
В составе администрации Раменского городского округа произошли кадровые перемены. Исполнять обязанности главы муниципалитета будет Эдуард Малышев. Ранее он работал в Люберцах, где отвечал за вопросы архитектуры и градостроительства, напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Исполнять обязанности главы Раменского будет Эдуард Малышев. Ранее он долгое время, около 15 лет, работал в Люберцах, где отвечал за вопросы строительства, архитектуры, градостроительства. Имеет и опыт, и, самое главное, живет на территории Раменского округа», - подчеркнул Андрей Воробьев.
В числе ключевых вопросов в Раменском - Южно-Лыткаринская автотрасса, дублер Егорьевского шоссе, переезд в районе платформы Быково, новая инфраструктура: школы рядом с домами, парки, современная медицина.
Раменский - один из самых крупных округов Подмосковья, занимает пятое место по численности.
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