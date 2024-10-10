10 октября 2024, 16:02

Администрация Воскресенска проведет прием жителей в деревне Елкино 30 октября

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Администрация городского округа Воскресенск на постоянной основе проводит выездные приемы жителей. Недавно специалисты отработали в деревне Ратчино, а 30 октября отправятся в Елкино.

Практика выездных приемов подходит для жителей территорий, которые не могут приехать к специалистам из-за плотного графика работы, поэтому администрация организует выездные встречи вместе с представителями подведомственных и ресурсоснабжающих организаций.

«Теперь на встречах также будет присутствовать нотариус, который сможет ответить на вопросы в рамках своей компетенции», - написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Недавно жители деревни Ратчино задали вопросы специалистам по благоустройству территорий, освещению. Они также попросили выполнить ямочный ремонт и установить камеры видеонаблюдения при въезде в деревню Катунино. Специалисты администрации приняли 14 обращений в рамках встречи.

Следующий прием пройдет 30 октября в деревне Елкино.

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Воскресенск
10 октября 2024, 16:32
Школьница из Дмитрова представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Подрост»
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Ученица школьного лесничества GreenArea Подосинковской школы Софья Крапивина стала призером регионального этапа всероссийского конкурса «Подрост». Она заняла первое место в номинации «Проектная природоохранная деятельность» и будет представлять Московскую область на всероссийском этапе.

«Работать над проектом было очень интересно и познавательно. Тема была выбрана неслучайно, ведь лесные пожары - это настоящее бедствие мирового масштаба. Леса играют неоценимую роль в жизни человека, а неосторожное обращение с огнем ежегодно приводит к гибели гектаров лесных массивов», - прокомментировала Софья.

В течение прошлого учебного года команда школьного лесничества под руководством Елены Крапивиной готовила проект «Чужих пожаров не бывает!». Исследование фокусировалось на важности агитационной кампании, подчеркивающей ответственность людей за сохранение экосистемы.

Ребята вместе со специалистами Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» изучали причины и последствия лесных пожаров, проводили профилактические мероприятия, распространяли листовки и создавали видеоролики о пожарной безопасности в лесах.

«Итогом нашей работы стали разработка двух видов игр по темам „Лесные пожары“ и „Легенды леса“ и создание макета пожаротушения лесного пожара. В дальнейшем макет будет использоваться на занятиях для изучения возможных вариантов развития лесных пожаров и способов тушения», - отметила руководитель школьного лесничества, учитель биологии Елена Крапивина.

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Лесные пожары Школьники
10 октября 2024, 16:06
Школьник из Подольска стал призером международной олимпиады
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Четвертая международная олимпиада по финансовой безопасности прошла в Краснодарском крае. Ученик подольской школы имени Дмитрия Зернова Евгений Пшеничников показал на соревнованиях высокий результат.

Финальный этап олимпиады состоялся на площадке федерального пространства «Сириус». Программа мероприятия включала мастер-классы и лекции, дискуссии и спортивные соревнования. Для участников впервые прошел международный диктант по финансовой безопасности.

За победу боролись около 600 юношей и девушек из 36 стран мира. Призы достались 138 студентам из разных государств и 28 российским школьникам. Евгений Пшеничников завоевал серебряную медаль. Ученик 11-класса не впервые отмечен наградой, в его коллекции уже есть победы и призовые места конкурсов и олимпиад разного уровня.

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Подольск Школьники конкурсы
10 октября 2024, 16:06
Школьники посетили с экскурсией Дмитровский завод гибкой упаковки
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Для учащихся 7«Б» класса Яхромской школы № 2 организовали экскурсию на Дмитровский завод гибкой упаковки. Ребята побывали в цехах предприятия, увидели процесс изготовления тары для нужд пищевой промышленности.

В рамках курса профориентационных занятий «Россия - мои горизонты» ученики 7«Б» класса Яхромской школы № 2 посетили с экскурсией Дмитровский завод гибкой упаковки. Это крупный производитель, с 1979 года он выпускает продукцию для пищевого рынка. На заводе упаковку покупают предприятия кондитерской, пищевой и рыбной отраслей.

Перед экскурсий в цеха предприятия ребятам провели инструктаж по технике безопасности. Школьники увидели процесс производства упаковки, познакомились с современным оборудованием завода. Оно работает в автоматическом режиме, им полностью управляют при помощи компьютера.

«Ребята узнали много нового и интересного. Курс занятий „Россия - мои горизонты“ направлен на то, чтобы помочь школьникам подготовиться к осознанному выбору профессии. Он знакомит их с миром профессий и с рынками труда - как на федеральном, так и на региональном уровне», - отметил один из организаторов экскурсии.

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Школьники Дмитров
10 октября 2024, 16:03
Жителей Воскресенка пригласили на бесплатную экскурсию в парк «Кривякино» 16 октября
Усадьба Кривякино
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Жителей Воскресенка пригласили смогут бесплатно посетить экскурсию, которая пройдет в парке Кривякино 16 октября. Специалисты ведут предварительную запись, так как количество мест ограничено.

На бесплатной экскурсии «Жемчужина Воскресенска» участникам расскажут, как дворянское имени получило название «Кривякино», где расположена восьмилучевая система, как сложилась судьба владельцев, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, после которой усадьбой завладели купцы.

Необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (985) 698-68-81.

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Экскурсии Воскресенск

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