Администрация Воскресенска поздравила Татьяну и Владимира Дубовых с бриллиантовой свадьбой

Сегодня у пары двое детей и четверо внуков. По словам супругов, главное в семейной жизни - терпение и умение прощать.

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Пара познакомилась во дворе своего дома в Москве. Влюбленные сразу расписались.

Освежить в памяти чувства и еще раз поделиться эмоциями с близкими удалось на торжественной церемонии в ЗАГСе. Супруги расписались в символическом акте о заключении брака и получили поздравление от губернатора Московской области и администрации Воскресенска.

«Пусть в вашем доме всегда будет мир и благополучие! Желаю вам вместе еще встретить много юбилейных дат и радостных событий. Присоединяемся к тем словам, которые адресовал вам губернатор Подмосковья. Вы для нас пример емкого понимания, что такое семья, как люди рука об руку проходят такой длинный жизненный путь», - сказала заместитель главы городского округа Воскресенск Ксения Архипова.