Администрация Волоколамска взяла на контроль вопрос с отсутствием воды в поселке Трехмарьино

В поселке Трехмарьино расположены насосная станция и водонапорная башня, обеспечивающие население водоснабжением. Из-за технического сбоя на этих объектах в населенном пункте нет воды. В это время в поселке обеспечили.

«Мы направили письмо в Волоколамскую городскую прокуратуру и в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области для восстановления работоспособности ВЗУ. Из внебюджетных источников нашли средства на покупку нового насоса. В ближайшие дни начинаем восстановительные работы», - сообщила Козлова.

На встрече также обсудили вопросы по установке новой площадки ТКО, газификации населенного пункта и другие темы. Чтобы представители власти могли оперативно информитровать жителей поселка о проделанной работе, было принято решение создать общий чат в мессенджере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах.

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