Администрация Солнечногорска провела встречу с собственниками аварийного жилья в поселке Поварово

Сегодня администрация округа приобретает квартиры для переселенцев из аварийного фонда в новостройках и на вторичном рынке. Также с 2024 года жители могут воспользоваться жилищным сертификатом, чтобы подобрать себе квартиру самостоятельно.

«Продолжаем реализовывать программу по переселению из ветхого и аварийного жилья на территории нашего округа. Регулярно встречаемся с жителями и разъясняем все варианты расселения, отвечаем на все волнующие людей, вопросы. Подробно рассказываем об этапах строительства домов в Солнечногорске и стараемся как можно раньше завершить переселение, которое так долго ждали жители», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к июню.

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