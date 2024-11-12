12 ноября 2024, 17:15

Администрация Солнечногорска опровергла слухи о полчищах крыс в одной из школ

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Информация о грязи и крысах в новом корпусе школы в деревне Голубое Подмосковье не соответствует действительности. Как сообщили 360.ru в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск, уборку в школе проводит клининговая компания в соответствии с СанПиН.

«Уборка проводится по окончании образовательного процесса, в отсутствии обучающихся в образовательной организации, специальными моющими средствами и поломоечными машинами. Ремонт сломанных перегородок и сантехники санитарных узлов проведен», - отчитались в администрации.

Также специалисты обследовали подвальные помещения и контейнерную площадку образовательного учреждения. Охрана круглосуточно каждые два часа обходила территории. Грызунов не обнаружили.

«Факт наличия крыс не соответствует действительности и не является достоверной информацией», - подчеркнули в пресс-службе.

Видео с крысами, бегающими у нового корпуса школы, появилось в новостных Telegram-каналах. Однако оказалось, что на записи не грызуны, а стая куропаток.

Год назад крысы заполонили школы Марселя. Грызуны бегали по классами и коридорам учебных заведений.

Школы Солнечногорск
12 ноября 2024, 17:16
Более 500 спортсменов выступят на шахматном фестивале в Подмосковье
фото: музей-заповедник "Горки Ленинские"
Читайте нас в: Google Новости
Более 500 человек примут участие в шахматном фестивале «Мемориал Юрия Дохояна», который пройдет с 15 по 17 ноября в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях будет присутствовать сенатор и многократный чемпион мира, президент шахматной федерации Московской области Сергей Карякин. Подробное расписание и положение фестиваля доступны по ссылке.

«Для меня особенно важно, что это фестиваль памяти замечательного тренера и теоретика, моего наставника, Юрия Рафаэловича Дохояна. Именно под его руководством женская сборная России завоевала золотую медаль всемирной Олимпиады, а мужская - серебряную», - отметил Карякин.

Программа фестиваля включает четыре турнира по блицу и быстрым шахматам для разных возрастных групп. Соревнования пройдут по швейцарской системе в 11 туров. Детские турниры разделят на три возрастные группы.

Директор музея-заповедника Евгений Сарамуд отметил, что в 2025 году планируется открыть в «Горках Ленинских» шахматный клуб Сергея Карякина.

Спортсмены
12 ноября 2024, 17:07
Тренинг по поиску клиентов проведут для предпринимателей Подмосковья 20 ноября
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Онлайн-практикум для предпринимателей Московской области на тему «Как расширить рынки и найти новых клиентов среди российских и зарубежных компаний» пройдет 20 ноября. Участники узнают о федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, на вопросы предпринимателей ответит заместитель руководителя дирекции международной деятельности АО «Корпорация „МСП“» Максим Астапенков.

Он даст рекомендации, как с помощью цифровой платформы МСП.РФ найти новых бизнес-партнеров, получить государственную поддержку в проведении переговоров и заключений сделок, а также войти в Реестр промышленных компаний.

Начало семинара в 11:00. Ссылка для регистрации и подключения к трансляции: ­­­­­­­­ https://clck.ru/3EZLsi.

В ведомстве напомнили, что на цифровой платформе МСП.РФ представлено более 300 российских и зарубежных производственных и торговых компаний.

Переговоры Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность
12 ноября 2024, 17:05
Спортивная школа «Метеор» в Балашихе получила новое оборудование
Читайте нас в: Google Новости
Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе получила новое оборудование, что значительно улучшит ее материально-техническую базу. Для качественного обслуживания футбольных полей с искусственным газоном на средства субсидии Министерства спорта Московской области были приобретены два трактора с навесным и прицепным оборудованием, а также дополнительное снаряжение для ухода за полями.

К новому оборудованию относятся бункеры для внесения специализированного засыпного материала для искусственных газонов, специальные щетки для расчесывания полей, а также новые высококачественные футбольные ворота с противовесами, предназначенные для команд футболистов разного возраста. Кроме того, для тренировки спортсменов были закуплены футбольные манекены, что позволит разнообразить тренировочный процесс.

Спортивная школа «Метеор» по итогам 2023 года вошла в пятерку лучших спортивных школ Московской области. Это достижение стало возможным благодаря не только усилиям тренеров и успехам воспитанников, но и качественному обеспечению и своевременному оснащению мест для тренировок и соревнований.

Обновление оборудования в «Метеоре» свидетельствует о стремлении к улучшению условий для подготовки молодых спортсменов и дальнейшему развитию футбольной секции в Балашихе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Балашиха
12 ноября 2024, 16:54
Фармпредприятие из Красногорска отправило крупную партию гумпомощи в Курск
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Читайте нас в: Google Новости
В Курскую городскую больницу № 1 поступила значительная партия гуманитарного груза от фармацевтической компании «БиннофармГрупп» из городского округа Красногорск. Доставка была организована при содействии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.

В состав гуманитарной помощи вошли обезболивающие, противовоспалительные препараты, антибиотики и другие жизненно необходимые лекарства. Эти медикаменты будут использованы для лечения жителей Курска, включая более 1200 человек, проживающих в пунктах временного размещения, которые находятся под опекой медиков Курской городской больницы № 1 имени Короткова.

«Выражаем огромную благодарность социально ответственному российскому бизнесу за помощь жителям Курской области!», - отметили в пресс-службе Курской городской больницы № 1.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Волонтеры Курская область

Новости по теме