Администрация Шатуры обследовала озеро Белое по просьбам жителей
Население деревень, расположенных рядом с водоемом, выразило обеспокоенность состоянием воды. На поверхности озера заметили пятна неизвестного происхождения.
Глава муниципалитета Николай Прилуцкий поручил выехать на место комиссии под руководством своего заместителя по вопросам безопасности Ильи Климова. Комиссия опросила жителей и взяла пробы воды, чтобы направить их на исследование в Роспотребнадзор.
В случае выявления превышения каких-либо показателей администрация муниципального округа обратится в соответствующие компетентные органы - Министерство природопользования и экологии Московской области, МВД и прокуратуру.
Николай Прилуцкий поблагодарил жителей за проявленную бдительность и неравнодушие. «По результатам анализа решим, как действовать дальше. Прошу сохранять спокойствие, во всем разберемся и примем соответствующие меры», - сказал глава Шатуры.