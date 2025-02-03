Администрация Шатуры обследовала озеро Белое по просьбам жителей

Глава муниципалитета Николай Прилуцкий поручил выехать на место комиссии под руководством своего заместителя по вопросам безопасности Ильи Климова. Комиссия опросила жителей и взяла пробы воды, чтобы направить их на исследование в Роспотребнадзор.

В случае выявления превышения каких-либо показателей администрация муниципального округа обратится в соответствующие компетентные органы - Министерство природопользования и экологии Московской области, МВД и прокуратуру.

Николай Прилуцкий поблагодарил жителей за проявленную бдительность и неравнодушие. «По результатам анализа решим, как действовать дальше. Прошу сохранять спокойствие, во всем разберемся и примем соответствующие меры», - сказал глава Шатуры.