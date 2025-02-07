Администрация Серпухова провела встречу с жителями в поселке Большевик

На встречу с жителями приехали и депутаты окружного Совета Николай Пушкин, Елена Акимова и Алексей Батогов. Советник министра здравоохранения Московской области Юрий Радионов и начальник отдела № 5 Государственного казенного учреждения здравоохранения московской области «Центр медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области» Наталья Мальнева ответили на вопросы собравшихся о медицине в муниципалитете.

Несколько тем на встрече касались увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, которые обороняли Серпуховский рубеж. Все вопросы представители администрации и депутаты взяли на личный контроль.

Отметим, что 13 февраля в 17:00 пройдет очередная встреча с жителями в здании администрации в Пущине.