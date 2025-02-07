07 февраля 2025, 20:39

Администрация Серпухова провела встречу с жителями в поселке Большевик

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В доме культуры поселка Большевик городского округа Серпухов прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. На мероприятии рассмотрели земельные вопросы, темы здравоохранения, а также проблемы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

На встречу с жителями приехали и депутаты окружного Совета Николай Пушкин, Елена Акимова и Алексей Батогов. Советник министра здравоохранения Московской области Юрий Радионов и начальник отдела № 5 Государственного казенного учреждения здравоохранения московской области «Центр медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области» Наталья Мальнева ответили на вопросы собравшихся о медицине в муниципалитете.

Несколько тем на встрече касались увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, которые обороняли Серпуховский рубеж. Все вопросы представители администрации и депутаты взяли на личный контроль.

Отметим, что 13 февраля в 17:00 пройдет очередная встреча с жителями в здании администрации в Пущине.

Благоустройство ЖКХ Серпухов
07 февраля 2025, 20:22
Итоги работы научно-технического совета за 2024 год подвели в Серпухове
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В Серпухове прошло расширенное заседание научно-технического совета, на котором подвели итоги прошедшего года и наметили планы на текущий. На мероприятии также наградили тех, кто внес значимый вклад в развитие наукограда.

Расширенное заседание прошло под председательством руководителя совета, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Алексея Царькова.

На текущий год в совете наметили одну из ключевых задач: создание интегрированной системы образования, которая будет представлять собой Серпуховский Научно-технологический университет «Интеграция». Вуз станет частью кампуса мирового уровня.

Помимо этого, в муниципалитете продолжат создавать все условия, чтобы привлечь талантливую молодежь, абитуриентов, научных работников и преподавателей из других регионов России.

Отметим, что в этом году в Серпухове проведут расширенные выездные заседания совета. По словам главы округа Сергея Никитенко, следующее состоится в марте в Пущине.

Серпухов Наукоград Наука
07 февраля 2025, 20:03
Урок финансовой грамотности провели для учащихся гимназии № 2 в Чехове
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В гимназии № 2 муниципального округа Чехов прошел урок финансовой грамотности по теме «Бюджет семьи». Его провел начальник управления экономики администрации округа Дмитрий Бирюков.

По словам первого заместителя главы администрации муниципального округа Чехов Дениса Разуваева, сейчас очень важно дать детям азы финансовой грамотности, объяснить им основные термины, научить правильно распоряжаться личными финансами.

«Школьники также должны уметь адекватно оценивать существующие риски, чтобы избежать ошибок в принятых в будущем решениях», - добавил он.

Отметим, что уроки финансовой грамотности в общеобразовательных учреждениях - часть региональной программы «Образование Подмосковья». Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.

Чехов Образование
07 февраля 2025, 19:48
Еще четыре школы в Чехове модернизируют в 2025 году
Медиасток.рф
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В 2025 году в Чехове реализуют масштабный проект по модернизации и развитию детских учебных заведений. В муниципалитете обновят два дошкольных учреждения, одну общеобразовательную школу и одну школу искусств.

Так, в школе № 3 на улице Лопасненской в Чехове возводят пристройку на 200 мест. Общая готовность объекта составляет 32%. Рабочие уже соорудили каркас здания и кровлю, возвели стены и перегородки, проложили наружные инженерные сети, частично выполнили планировку и подготовили участок к благоустройству. Сейчас специалисты монтируют кронштейны фасада, закрывают тепловой контур и изолируют потолки подвала.

В дошкольном учреждении № 17 на улице Монтажной, дом № 8, запланировали ремонт кровли, фасада, внутренних помещений, сетей отопления, канализации, водо- и электроснабжения. Помимо этого, там отремонтируют бассейн и благоустроят прилегающую территорию.

Капитальный ремонт проведут и в дошкольном отделении лицея № 4 на улице Ильича. Там обновят фасад здания, поменяют инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, а также полы, потолки, окна и двери.

А в Чеховской детской школе искусств проведут кровельные и фасадные работы, обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. В здании обновят внутреннюю отделку помещений, закупят новую мебель и оборудование, а также приведут в порядок пришкольную территорию.

Строительство Чехов Ремонтные работы
07 февраля 2025, 19:28
Чеховской больнице передали здание бывшего госпиталя в микрорайоне Венюково
Медиасток.рф
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В муниципальном округе Чехов кабинеты диспансеризации и профосмотров разместят в здании бывшего госпиталя в микрорайоне Венюково. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением Алла Рудинская.

По словам Аллы Рудинской, здание бывшего госпиталя в микрорайоне Венюково, которое передали Чеховской больнице, это современный и просторный комплекс.

«Отделение профилактики займет несколько кабинетов, где пациенты смогут пройти диспансеризацию или профосмотр в кратчайшие сроки. Врачи узких и общих специализаций будут вести прием в одном здании. Кроме того, к поликлинике можно удобно подъехать на автомобиле: на больничной парковке, как правило, всегда есть свободные места», - отметила она.

Записаться на диспансерный прием и вакцинацию в Чеховскую больницу можно на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье» и по телефону 122.

Отметим, что создание условий для качественного медицинского обслуживания - часть региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Здравоохранение Чехов

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