14 июля 2024, 11:53

Администрация Рузы вместе с МинЖКХ провела прием жителей в школе № 3

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Администрация городского округа Руза организовала прием граждан на территории школы № 3. На встречу приехал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Специалисты Министерства выслушали всех жителей, которые пришли на встречу. Проблемы решали в зависимости от сложности.

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Прием жителей городского округа Руза организовали на открытом воздухе. На встречу приехали специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Обсуждали различные вопросы: благоустройство, ремонт инженерных коммуникаций и кровли, а также асфальтирование дорог.

«Сегодня к нам присоединились наши региональные коллеги - большая команда Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Достаточное количество жителей сегодня пришло. Анализирую и понимаю, что больше всего вопросов по капитальному ремонту. Здесь онлайн можно было посмотреть заявки и понять, на какой стадии они находятся», - рассказал глава городского округа Руза Николай Пархоменко.

Благоустройство ЖКХ Дороги Руза
14 июля 2024, 13:08
Ветеран труда провел урок мужества для учеников школы «Триумф» в Химках
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Ветеран труда Подмосковья Виктор Болотников провел «Урок мужества» для учеников школы «Триумф» в Химках. Он рассказал о своем отце — участнике Великой Отечественной войны.

Муниципальный депутат Виктор Герасимов организовал «Урок мужества» для учеников школы «Триумф» в Химках и пригласил ветерана труда Подмосковья Виктора Болотникова. Гость рассказал о том, как ценой своей жизни солдаты ковали Победу в Великой Отечественной войне.

«Виктор Васильевич - учитель по профессии и в прошлом дважды избранный депутат Химок, человек с активной жизненной позицией и богатым опытом. Он награжден знаком „С уважением от главы города“ и медалью в честь 100-летия Владимира Ильича Ленина за доблестный труд. Но самое главное - он хранитель семейной истории, живой свидетель подвига своего отца, участника Великой Отечественной войны. Именно рассказ о героическом пути отца и стал центральной темой встречи. Дети с огромным интересом слушали историю о ветеране, задавали вопросы, прониклись атмосферой прошлого и осознавали важность сохранения исторической памяти», - отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Виктор Герасимов добавил, что «Урок мужества» - это важная составляющая патриотического воспитания. Инна Монастырская - депутат рассказала, что в городском округе запущен новый проект «Химки. Успех в единстве поколений». Также есть виртуальный музей «Химки 1941-1945 - всё для фронта, всё для Победы!». Каждый желающий может услышать истории ветеранов Великой Отечественной войны из первых уст, а также увидеть экспонаты городских музеев.

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Школы Химки Ветераны Депутаты Великая Отечественная война
14 июля 2024, 12:50
Воспитанники «Совы» передадут храму Святой Троицы в Сходне нательный крест советского бойца
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Воспитанники патриотического объединения "Сова" имени Дмитрия Кириллова из Химок вернулись из поисковой экспедиции в Тверской области. Ребята передадут в храм Святой Троицы в Сходне нательный крест советского солдата.

Воспитанники патриотического объединения \"Сова\" имени Дмитрия Кириллова из Химок вернулись из поисковой экспедиции в Тверской области. Ребята передадут в храм Святой Троицы в Сходне нательный крест советского солдата.

В поисковый экспедиции приняли участие 25 человек отряда \"Страж\". Ребята тренировали навыки строевой подготовки, стрельбы из охолощенного оружия и работали с металлоискателем. Они искали артефакты времен Великой Отечественной войны.

«Участие ребят организовано в рамках старта нового поискового сезона «Вахта памяти 2024». Отмечу, что после этой удивительной поездки воспитанники военно-патриотического объединения «Сова» смогли пополнить свой музей новыми экспонатами. Также мы передадим в храм Святой Троицы в Сходне найденный нами на советских позициях нательный крест военнослужащего», - рассказала руководитель военно-патриотического объединения «Сова», лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Организатор поискового сезона \"Вахта памяти\" – региональное Министерство информационных и социальных коммуникаций. Воспитанники военно-патриотического объединения \"Сова\" впервые приняли в нем участие в прошлом году. Экспедиция проходила в городе Гагарин Смоленской области. Школьники из Химок нашли гильзы, каски, бутылки, фрагменты пробитых лопат и фюзеляжа немецкого самолета. Экспонаты находятся в музее патриотического объединения.

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Химки Музеи Школьники Великая Отечественная война
14 июля 2024, 12:46
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье с 14 по 16 июля
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Третий класс пожарной опасности прогнозируется на большей части территории Подмосковья с 14 по 16 июля. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

В понедельник, 14 июля, на всей территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. Во вторник, 15 июля, этот показатель снизится до второго класса, однако в Бородинском и Шатурском лесничествах по-прежнему действует третий, и лишь в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском и Ногинском лесничествах - первый.

16 июля на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве - первый, в Бородинском, Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах - третий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Погода
14 июля 2024, 12:27
Школьники из Химок приняли участие в турнире по шахматам и шашкам
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Турнир по шахматам и шашкам провели в школе «Перспектива» для ребят от 7 до 14 лет. Победителей наградили медалями, грамотами и подарками.

Депутат и директор школы № 29 Наталья Каныгина поддержала участников турнира.

«Турнир стал не просто соревнованием, а настоящим праздником, наполненным духом единства и дружбы. Интеллектуальные игры, такие как шахматы и шашки, являются важным средством развития умственных способностей детей. Они помогают развивать логическое мышление, внимательность, умение принимать решения, а также способствуют развитию социальных навыков и являются отличным способом тренировки ума», - рассказала Наталья Каныгина.

Наталья Каныгина также отметила, что шахматы и шахматы учат детей продумывать стратегию и последствия своих действий. Она выразила благодарность организаторам турнира за интерес к интеллектуальному спорту. Заслуженный работник физической культуры, муниципальный депутат Валентин Герасимов рассказал, что глава города Химки Дмитрий Волошин и Совет депутатов поддерживают детский спорт. Для этого на территории округа проводятся соревнования различного уровня, строятся и реконструируются стадионы и дворовые площадки.

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Спортсмены Химки Школьники

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