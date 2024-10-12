Администрация Реутова провела совещание по работе общественного транспорта
Представители администрации городского округа Реутов организовали встречу для жителей города, чтобы обсудить актуальные проблемы общественного транспорта. Одной из главных тем обсуждения стала нехватка автобусов на маршрутах.
Проблема возникла из-за смены перевозчика: от услуг предыдущей компании отказались из-за низкого качества обслуживания. Многие автобусы требуют ремонта, и техники не хватает.
Еще одной проблемой, поднятой на встрече, стало нежелание водителей принимать к оплате транспортные и банковские карты, что вызывает неудобства у пассажиров. Вместо этого водители часто требуют наличные деньги или перевод.
\"Мы хотим, чтобы позиция пассажиров была принципиальной, особенно в вопросе увеличения количества выходов на маршруте\", - отметила директор МАП-1 Евгения Гусева.
Пассажиры также предложили конкретные меры для улучшения качества транспортных услуг. Алина Мальковская, жительница Реутова, предложила оснастить каждый автобус валидаторами и средствами видеонаблюдения.
Представители перевозчиков пообещали учесть все замечания и договорились провести повторную встречу, чтобы проконтролировать выполнение поставленных задач.
Сейчас в планах разместить в салонах автобусов и городских пабликах информацию о работе горячей линии и сделать ссылку на сайт с расписанием и тарифами в виде QR-кода.
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