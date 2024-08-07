07 августа 2024, 17:33

Администрация Реутова напомнила предприятиям о мерах поддержки

Читайте нас в: Google Новости

Заместитель главы городского округа Реутов Лилия Бабалова напомнила бизнесу о мерах поддержки. Предприятия могут получить компенсации и субсидии на развитие производств.

Бабалова побывала на предприятии ООО «4 вида», которое занимается проведением бизнес-мероприятий и производством выставочных стендов. Среди заказчиков компании известные банки, крупные компании и даже участники IX Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре.

В 2024 году компания «4 вида» реализовала инвестиционный проект по строительству склада, который в будущем позволит создать новые рабочие места.

Руководству компании напомнили, что в Реутове реализуют меры поддержки бизнеса в рамках муниципальной программы «Предпринимательство». По ней можно рассчитывать на частичную компенсацию за покупку оборудования для модернизации производств, а также на компенсацию до 85% затрат для сферы производства и до 50% - для сферы услуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
07 августа 2024, 17:33
Юнармейцы поселка Икша посетили НИИ парашютостроения в Москве
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанники молодежного юнармейского отряда «Гвардия за правду» из поселка Икша побывали на производстве парашютов в Москве. Ребята поговорили с опытными инструкторами и инженерами, а также посетили познавательную лекцию.

В Москву ребята отправились под руководством наставника, члена Дмитровского «Боевого братства» Алексея Баранова. Перед юнармейцами в НИИ парашютостроения выступили главный инженер и испытатель парашютных систем, а также специалисты-инструкторы.

Юным гостям предприятия показали разные виды парашютов и рассказали об их предназначении. Также ребята посмотрели фильм о применении парашютной технологии в различных сферах.

Отметим, что «Боевое братство» ведет активную работу по профориентации и всестороннему патриотическому развитию детей в Дмитровском городском округе. Во всех школах действуют юнармейские отряды.

Также более 1000 ребят занимаются в Комплексном молодежном центре «Сфера». Там дети в том числе изготавливают окопные свечи, пишут письма для бойцов специальной военной операции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экскурсии Дмитров Патриотизм
07 августа 2024, 17:30
Годовой план ремонта дворов выполнили в Химках
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости
Годовую программу ремонта дворов выполнили в Химках. С января в округе в порядок привели 19 территорий. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Благоустройство затронуло двор у домов № 23 и № 25 на улице Маяковского, у домов № 54 и № 68 на Молодежной улице, у домов № 70, № 74 и № 76 на Юбилейном проспекте, у домов № 4, № 4а и № 4б на Совхозной улице и в других локациях.

Еще четыре двора привели в порядок в деревнях Брехово и Лунево. Уже сейчас жители могут наслаждаться обновлениями и отдыхать с комфортом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки
07 августа 2024, 17:27
Новую спортивную и детскую площадки установят в Подольске в этом году
Читайте нас в: Google Новости
В Подольске до конца года в рамках проекта «Инициативного бюджетирования» запланирована установка новой спортивной и детской игровой площадки. Об этом сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

По словам Максимовича, от инициативных групп жителей города поступило три проекта на сумму более 14 миллионов рублей. В частности, на территории физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» на Спортивном проезде, 4, в микрорайоне Климовск установят спортивную площадку с зонами для волейбола, бадминтона и теннисными столами. Также планируется создание детской игровой площадки на улице Железнодорожной, 2, в микрорайоне Львовский.

Кроме того, по просьбе жителей Паркового микрорайона активно продолжается замена окон в лицее № 26. Работы по установке 41 новой оконной рамы должны быть завершены до начала нового учебного года. На данный момент стеклопакеты уже обновили в двух группах и яслях дошкольного учреждения при лицее.

Напомним, что на реализацию проекта по замене окон из областного бюджета выделено три миллиона рублей, что составляет 75% общего финансирования. Остальные 24% были инвестированы из муниципального бюджета, а 1% - за счет взносов самих жителей.

Софинансирование от всех уровней бюджета и личные вклады граждан являются ключевыми условиями поддержки проектов инициативного бюджетирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Благоустройство
07 августа 2024, 17:27
Подмосковье нарастило производство лекарств на 16% за год
Пресс-служба Мининвеста МО
Читайте нас в: Google Новости
За шесть месяцев выпуск лекарств увеличился в Подмосковье на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, сейчас в регионе реализуют 22 проекта в сфере фармацевтики и медицины. Они направлены на обеспечение технологического суверенитета страны.

«На 16,3% увеличилось производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в период с января по июнь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 16,8% выросло производство фармацевтических субстанций», - сообщила она.

Узнать больше о промышленности Подмосковья можно в Telegram-канале ведомства, а ознакомиться с мерами поддержки предпринимателей - на инвестиционном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лекарства Заводы Промышленность

Новости по теме