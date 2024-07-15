Администрация Пушкинского округа провела встречу с жителями

Отметим, эта выездная администрация стала рекордной по количеству заявителей - почти 80 человек задали волнующие вопросы. В конце встречи Максим Красноцветов поблагодарил каждого за конструктивный диалог.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выездной прием администрации городского округа Пушкинский организовали на территории школы № 11. На встречу с представителями муниципалитета и управляющих компаний пришли 79 жителей. Основные вопросы касались тем жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, здравоохранения, ремонтов кровли и дорог, а также водоснабжения.

«Сегодня была инициативная группа, которая подняла вопрос по озеленению, по содержанию зелёных насаждений, по реализации проекта по благоустройству на территории нашего городского округа. Достаточно интересная жизненная позиция, которая требует пристального внимания», - подчеркнул Максим Красноцветов.