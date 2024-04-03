Администрация проконтролирует ход ликвидации затопления паркинга в Химках

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По его словам, паркинг затопило из-за резкого таяния снега в ближайшем лесу.

«С восьми утра на месте, воду откачивают с помощью специальных мотопомп», - пояснил Юрков.

Дом № 1 на улице Загородной на время работ обесточили, чтобы избежать короткого замыкания.

«Зима была очень снежная, и вчера было очень тепло, поэтому территорию так резко подтопило. Машины мы по максимуму убрали с территории парковки сразу», - рассказал житель ЖК «Загородный квартал» Илья Угланов.

В администрации городского округа Химки подчеркнули, что специалисты продолжат работу до полного устранения подтопления.

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