31 декабря 2024, 17:01

Администрация Подольска выделила ветеранам новое помещение

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Ветераны подвели итоги 2024 года. Администрация округа выделили им новое помещение, где они смогут проводить мероприятия и увеличить количество постоянных членов организации «Подольские просторы».

Ветераны «Подольских просторов» приняли участие в 30 городских мероприятиях в 2024 году. Благодаря новому помещению получится увеличить количество членов организации, так как сейчас в ней состоят всего 18 человек.

«Конечно, хотелось бы больше. Мероприятий достаточно, нужны люди. Уже есть желающие. Надеюсь, в новом году наши ряды пополнятся», - сказала председатель ветеранской организации «Подольские просторы» Анна Запоточная.

Ветераны организуют досуг себе и другим пенсионерам, заботятся об окружающих. Все они плодотворно работают с администрацией, учреждениями образования, культуры и спорта.

Участники встречи поздравили друг друга с Новым годом и поставили цели на 2025 год. На празднике все пели, танцевали, а в конце пожелали друг другу здоровья и оптимизма.

Подольск Ветераны
31 декабря 2024, 17:02
Новогодний турнир по спортивной гимнастике прошел в Подольске
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В новогоднем турнире по спортивной гимнастике приняли участие 60 гимнасток из Подольска. Все получили сладости от Деда Мороза и Снегурочки.

Новогодний турнир прошел в спортивной школе «Лидер». В нем приняли участие десятки спортсменов, в том числе самые юные гимнастки 2018 года рождения.

«Для многих девочек это были первые соревнования, и они волновались. Но, как настоящие спортсменки, справились с эмоциями и показали хорошие результаты - завоевали шесть призовых мест», - сказала заведующая отделением спортивной гимнастики СШОР «Лидер» Ольга Банк.

В старших возрастных группах наилучшие результаты показали Ксения Матвеева, Варвара Бойкова, Пелагея Ершова, Екатерина Мустафаева, Маргарита Старостина, Полина Сибирякина, Злата Гварамия и Елизавета Соловьева.

Победителям вручили дипломы и медали, а всем участникам - сладкие призы от Деда Мороза и Снегурочки.

Подольск
31 декабря 2024, 15:59
Церемония вручения первых паспортов прошла в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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В Можайске прошла последняя церемония вручения первых паспортов в 2024 году. Еще 17 подростков городского округа получили важный документ.

В церемонии вручения приняли участие глава городского округа Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева. Они вручили каждому первый документ и памятный подарок. К ним присоединились Дед Мороз и Снегурочка. Они передали подросткам сладости в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Поздравляю ребят и их родителей с этим важным событием и, конечно, с наступающими Новым годом и Рождеством», - отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Более 100 подростков получили первый паспорт в торжественной обстановке в 2024 году. В церемониях принимали участие депутаты окружного Совета, представители общественных организаций и выдающиеся спортсмены.

Паспорта Можайск
31 декабря 2024, 14:57
Парк «Патриот» анонсировал новогоднюю программу
Медиасток.рф
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Парк «Патриот» пригласил принять участие в уникальной программе, которая изменит представления о новогодних праздниках. Организаторы предлагают встретить новый, 2025 год в стиле партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны.

Мероприятия запланированы на территории Партизанской деревни с 2 по 8 января 2025 года и включают множество захватывающих активностей, таких как квест «Разыскивается Новый год», катание на БТР-40, новогоднее конное шоу, верховая езда на лошадях, качели «самовар», новогодняя дженга, веселые старты, кинопоказ в партизанском блиндаже и новогодние фотозоны.

Кроме того, на территории Центра военно-тактических игр гостям предложат катание на ГТ-Т и стрельбу из АК, военно-спортивную игру «Прорыв», нерф и лазертаг, а также стрельбу из охолощенного оружия.

На территории музейной площадки № 1 пройдут мастер-классы по росписи, новогодний аквагрим, шаржи для всей семьи, катание на мини-танках и занятия на армейских тренажерах-симуляторах.

Полную афишу мероприятий можно найти на сайте.

Отдых Праздники Новый год Патриотизм Великая Отечественная война
31 декабря 2024, 12:26
Жителям Подмосковья напомнили график работы коммунальных служб 31 декабря
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Температура воздуха в Московской области колеблется от -4 до 0 градусов. В течение суток на улицы региона выйдет более тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации для уборки придомовых территорий и общественных пространств.

Согласно данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области, обильные снегопады ожидаются на 95% территории региона в ближайшие дни. В отдельных муниципалитетах высота снежного покрова достигает 16 сантиметров.

По состоянию на 10:00 коммунальные службы занимаются механизированным убиением дворов и общественных мест, а также обработкой поверхности противогололедными материалами.

Для обеспечения мобильности жителей в первую очередь чистят входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам, а также тротуары, парковки и детские площадки.

ЖКХ Снегопад

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