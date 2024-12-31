Администрация Подольска выделила ветеранам новое помещение

Ветераны «Подольских просторов» приняли участие в 30 городских мероприятиях в 2024 году. Благодаря новому помещению получится увеличить количество членов организации, так как сейчас в ней состоят всего 18 человек.

«Конечно, хотелось бы больше. Мероприятий достаточно, нужны люди. Уже есть желающие. Надеюсь, в новом году наши ряды пополнятся», - сказала председатель ветеранской организации «Подольские просторы» Анна Запоточная.

Ветераны организуют досуг себе и другим пенсионерам, заботятся об окружающих. Все они плодотворно работают с администрацией, учреждениями образования, культуры и спорта.

Участники встречи поздравили друг друга с Новым годом и поставили цели на 2025 год. На празднике все пели, танцевали, а в конце пожелали друг другу здоровья и оптимизма.