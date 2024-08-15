15 августа 2024, 10:25

Администрация Подольска поможет в подготовке ведомственных котельных к зиме

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Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с представителями министерства обороны прошло в Подольске. Участники обсудили подготовку к зиме двух ведомственных котельных на улицах Кирова и Маштакова.

При проверке готовности котельных к отопительному сезону специалисты муниципалитета установили, что ремонт оборудования в котельной на улице Кирова начнется только в начале сентября.

«Проинформируем профильное ведомство о серьезном нарушении сроков, направим письма в Подольскую городскую прокуратуру и правительство региона. Вместе с этим рассмотрим возможность переключения абонентов с этих котельных на другие», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также планируется переподключить два дома на проспекте Юных Ленинцев от ведомственной котельной к муниципальной в Сыровском тупике. Кроме того, в 2025 году к «Подольской теплосети» от котельной предприятия подключат дом № 1 на Сосновой улице.

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Подольск Отопление
15 августа 2024, 10:37
Кадровый документооборот перевели в онлайн в Подмосковье
Unsplash
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В Московской области теперь можно будет вести кадровые документы через информационную систему «Цифровой документооборот „Максимум“». Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В ведомстве уточнили, что планируется полная цифровизация процесса ведения кадровой документации в организациях области. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник сообщила, что документы, включая приказы и уведомления, которые раньше требовали личной подписи, будут заверяться с помощью Госключа. Помимо этого, в систему интегрирован чат-бот для быстрого информирования сотрудников.

В системе «Цифровой документооборот „Максимум“» реализован полный цикл работы с кадровыми документами. Сотрудники смогут оформлять заявления на отпуск и его перенос, изучать график отпусков и проводить другие операции в электронном виде.

Кроме государственного сектора, систему могут использовать и коммерческие организации. Напомним, с 1 января 2024 года цифровой кадровый документооборот уже внедрил разработчик.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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Госуслуги
15 августа 2024, 10:34
Еще один врач приобрел квартиру в Протвине по льготной ипотеке
Министерство жилищной политики Московской области
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Участковый терапевт из Протвина Гиляна Бызова приобрела квартиру благодаря программе социальной ипотеки. Ее семья переедет со сьемного жилья в «двушку».

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Гиляна Бызова работает в Протвинской больнице и считает медицину своим призванием. Долгое время ее семья жила в съемной квартире, а о программе узнала из интернета.

«Район у нас прекрасный, дом кирпичный, двухкомнатная квартира просторная. Нам все очень нравится! Еще и с соседями повезло: пока идет ремонт, относятся с пониманием», - рассказала Гиляна.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. Ее участниками могут стать медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты.

В этом году сертификаты на социальную ипотеку получат 295 человек.

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Врачи Льготная ипотека
15 августа 2024, 10:13
Праздничные службы к Медовому Спасу прошли в храмах Лобни
Медиасток.рф
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Медовый Спас отметили в день начала Успенского поста в храмах Лобни. После праздничной службы принято приносить в церковь мед для освящения.

С периодом окончания сбора урожая меда совпадают важные церковные даты, поэтому праздник любимого в народе лакомства прочно соединился с православными традициями. Считается, что освященный мед обладает целебными свойствами и защищает от болезней.

«Сегодня празднуется день Преображения Древ Господних. В это день мы вспоминаем древо креста Господня, обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Мы непосредственно связываем и наш храм тоже с этим обновлением», - рассказал благочинный Лобненского церковного округа Михаил Трутнев.

Спасский храм в Лобне готовится к реконструкции. Это памятник архитектуры федерального значения и одна из главных достопримечательностей города. В XVII веке здесь была деревянная церковь, а в 1769 году на ее месте возвели каменную - двухэтажную и с колокольней в стиле барокко.

Свой 250-летний юбилей храм встречает накануне реставрации. Это огромное событие не только для прихожан, но и для всего города. Администрация округа оказывает благочинию всю необходимую поддержку. По заказу министерства культуры специалисты центральных научно-реставрационных проектных мастерских приступили к работе над проектом и сметной документацией.

Реставраторы уже поработали во внутренних помещениях, сняв со стен слои более поздней краски, чтобы отыскать старые фрески, и оценили общий объем работ. Предстоит обновить инженерные коммуникации, лестницы, купол и колокольню, провести отопление в верхний храм, заменить иконостас и сделать еще очень многое для того, чтобы сохранить памятник архитектуры для будущих поколений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Религия
15 августа 2024, 10:12
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 15 августа
Медиасток.рф
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Свыше 952 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 15 августа. Это на 1% выше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено на Калужском, Ленинградском, Волоколамском, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Киевском, Пятницком, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Пробки Дороги

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