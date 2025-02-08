08 февраля 2025, 11:49

Администрация округа проведет встречу с жителями в Старых Химках 12 февраля

Читайте нас в: Google Новости

Встреча в формате выездной администрации пройдет в Старых Химках на следующей неделе. Жители смогут задать интересующие их вопросы специалистам из различных сфер.

На мероприятие приедут представители управлений и городских служб. Каждый житель сможет задать вопросы на темы жилищно-коммунального хозяйства, соцобеспечения, здравоохранения, бизнеса и безопасности.

Также специалисты готовы будут взять в работу предложения жителей по развитию инфраструктуры в муниципалитете. Они примут и заявки на ремонты.

Мероприятие состоится в школе «Наследие» в микрорайоне Клязьма-Старбеево. Начало в шесть часов вечера. Для участия важно не забыть взять с собой паспорт.

Отметим, что такие встречи проходят в Химках регулярно. К примеру, ранее мы рассказывали о том, что выездной прием администрации Химок прошел в корпорации «Глобал Эдж».

Благоустройство ЖКХ Химки
08 февраля 2025, 10:50
Клуб «Моржи Дубны» проведет массовый заплыв в Парке на набережной в феврале
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В Парке имени Д. И. Менделеева в Дубне состоится массовый спортивный праздник. В эти выходные жители смогут поучаствовать в эстафетах, зарядке и квестах.

Мероприятие пройдет 8 и 9 февраля. Для участников подготовили интерактивные и спортивные эстафеты.

Также каждый желающий сможет сдать нормы ГТО, поучаствовать в квестах по спортивному ориентированию и увидеть массовый заплыв от клуба «Моржей Дубны» в Волге.

Призы получат участники в лучших костюмах и победители конкурсов. Будет работать самоварная станция, где пройдет чаепитие.

К акции подключатся врачи Дубненской больницы. В Парке будет работать мобильный комплекс.

Здесь все желающие в субботу с 10:30 до 12:30 смогут сдать экспресс-анализ крови для определения уровня глюкозы и холестерина, измерить рост, вес и индекс массы тела, артериальное и внутриглазное давление.

Кроме того, жителей проконсультирует терапевт. А участники клуба моржей расскажут, как правильно закаляться.

Праздники Спортсмены Дубна
07 февраля 2025, 23:58
Подмосковные производители примут участие в агропромышленной выставке в Казани
фото: Константин Семенец
Читайте нас в: Google Новости
С 12 по 14 февраля в Казани пройдет ежегодная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро 2025». В ней примут участие более 300 организаций и около 12 тысяч специалистов, в том числе из Подмосковья. Об этом сообщили в Минсельхозе региона.

Подмосковье представят несколько компаний, включая производителя химических средств защиты растений «Август Фирма», компанию «АГРО Эксперт ГРУП», специализирующуюся на пестицидах и агрохимии, а также разработчика кормов для животных «Капитал-ПРОК».

На выставке участники представят достижения по нескольким отраслям: техника и запчасти, животноводство, растениеводство, цифровизация, пищевая промышленность, услуги для АПК и другие. Подробнее с условиями участия в выставке можно ознакомиться на сайте.

Казань Сельское хозяйство
07 февраля 2025, 21:58
Молодогвардейцы из Лосино-Петровского приняли участие во всероссийском научном форуме
Читайте нас в: Google Новости
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Лосино-Петровского стали участниками I Всероссийского молодежного научно-практического форума «Банкротство и антикризисное управление: новые тенденции и вызовы». Он проходит на площадке Российского государственного гуманитарного университета в Москве.

Молодогвардейцы в течение двух дней помогали организовывать мероприятие так, чтобы создать все условия для молодых ученых, юристов и представителей власти, собравшихся на площадке.

В первый день форума ученые и эксперты проводили мастер-классы на тему антикризисного управления и банкротства. Во второй, заключительный день, организовали круглый стол с участием студентов и магистрантов. На встрече обсудили меры предупреждения банкротства, методы антикризисного управления в 2025 году, тему фиктивного и преднамеренного банкротства, а также трансграничной несостоятельности в России.

Молодежь Лосино-Петровский Наука
07 февраля 2025, 21:38
Автовладельцам в Лосино-Петровском напомнили правила безопасного вождения
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Лосино-Петровский активисты «Молодой Гвардии Единой России» и сотрудники дорожно-патрульной службы провели рейд по проверке соблюдения водителями скоростного режима и правил дорожного движения. Горожанам раздали информационные листовки.

Мониторинг на улицах города провели в самые оживленные часы. Инспекторы останавливали водителей для проверки и проводили с ними профилактические беседы о безопасном вождении. Помимо этого, участникам дорожного движения вручали информационные листовки и памятки с правилами дорожного движения.

Отдельное внимание сотрудники дорожно-патрульной службы уделили теме использования ремней безопасности и детских автокресел. Они также напомнили жителям Лосино-Петровского о штрафах за нарушения.

Отметим, что большинство водителей проявляли внимательность и соблюдали правила дорожного движения.

ПДД ГИБДД Лосино-Петровский

Новости по теме