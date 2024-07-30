Администрация округа Мытищи провела совещание по безопасности на дорогах

За последние пять лет аварий на дорогах городского округа Мытищи стало меньше. Так, в 2019 году зарегистрировали 148 дорожно-транспортных происшествий, а в 2023 году - уже 112. Смертельных случаев с детьми на дорогах с 2023 года нет.

В городском округе Мытищи обустраивают безопасные пешеходные переходы рядом со школами и детсадами, проводят профилактические занятия с жителями, возводят ограждения, обустраивают «лежачие полицейские» на пешеходных переходах, устанавливают дополнительную подсветку на «зебрах» и светофоры Т-7 с проблесковым желтым сигналом.

Нерегулируемые пешеходные переходы обустроили возле дома № 52 на Новомытищинском проспекте и рядом с домом № 38Д по улице Колпакова. В планах - установка перил на пересечениях улицы Летной и Бульвара Ветеранов, улицы Летной и улицы Колпакова, Новомытищинского проспекта и улицы Мира. Также обновят четыре светофора и построят новые «лежачие полицейские» на улицах Силикатной, Летной и на Октябрьском проспекте.

Администрация округа инспектирует и состояние железнодорожных переездов. Там за последние пять лет не было ни одного дорожного происшествия.

Всего в 2024 году провели 24 заседания по безопасности дорожного движения, рассмотрели 303 вопроса по улучшению обстановки на дорогах.

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