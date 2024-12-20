Администрация Одинцова встретилась с сотрудниками отделения «Сбербанк»

Собравшиеся затронули тему благоустройства входа в подъезд дома № 30Б на улице Маршала Бирюзова. Руководитель муниципалитета уточнил, что дом входит в программу благоустройства на 2025 год. Андрей Иванов пообещал, что в ближайшие дни там увеличат длину перил на лестнице и решат проблему доступа в подъезд жителей старшего поколения.

Также на встрече обсудили проблему общественного транспорта в деревне Скоково: ближайшая остановка там находится в 20 минутах ходьбы. Присутствующие решили сначала оценить потребность местных жителей, чтобы затем обратиться в «Автодор» с просьбой расширить дорогу и установить остановочные павильоны.

Кроме того, присутствующие задали вопрос о пустующей площадке бывшего торгового центра «Центральный», на месте которого планируют возвести многофункциональный центр с гостиницей. Работы пока не ведут, поэтому территорию решили огородить и установить яркие баннеры.