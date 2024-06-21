21 июня 2024, 09:41

Администрация Наро-Фоминска провела выездную встречу с жителями

Телеканал «360»
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Выездной прием пдминистрации Наро-Фоминского городского округа прошел в ЦДК «Звезда». С жителями встретились заместители главы и руководители профильных комитетов.

Круг вопросов, с которыми пришли на прием жители города, самый разнообразный. Обсуждали расширение и реконструкцию площадки для выгула собак, инициативу мусульманской общины о строительстве мечети в Наро-Фоминске и многое другое. Основной поток вопросов был в сфере ЖКХ.

\"Вопросы были по капитальному ремонту, обустройству новых домов, детских площадок. Ряд поручений я выдам своим сотрудникам, в летний период мы капитально отремонтируем площадку для выгула собак, обустроим детские площадки по губернаторской программе, по инициативному бюджетированию\", - сказал начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Выездной формат работы администрации доказывает свою эффективность. Это помогает жителям оперативно решать накопившиеся вопросы.

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Круг вопросов, с которыми пришли на прием жители города, самый разнообразный. Обсуждали расширение и реконструкцию площадки для выгула собак, инициативу мусульманской общины о строительстве мечети в Наро-Фоминске и многое другое. Основной поток вопросов был в сфере ЖКХ.

«Вопросы были по капитальному ремонту, обустройству новых домов, детских площадок. Ряд поручений я выдам своим сотрудникам, в летний период мы капитально отремонтируем площадку для выгула собак, обустроим детские площадки по губернаторской программе, по инициативному бюджетированию», - сказал начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Выездной формат работы администрации доказывает свою эффективность. Это помогает жителям оперативно решать накопившиеся вопросы.

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Наро-Фоминск ЖКХ
21 июня 2024, 09:30
Компания из Воскресенска нарастит производство бытовой химии
Медиасток.рф
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Глава Воскресенска Алексей Малкин познакомился с продукцией компании «Профкосметик». Предприятие планирует нарастить производство бытовой химии, воспользовавшись региональными мерами поддержки.

Руководитель компании Ольга Смыслова по образованию химик-технолог. Женщина прошла долгий путь, чтобы открыть бизнес и наконец-то продвигать продукцию в своем городе.

«Я люблю свой город, я хочу, чтобы он развивался и чтобы дети гордились нами. Мы стремимся построить свое производство. Думаю, у нас это получится к 2026 году», - сказала заместитель генерального директора ООО «Профкосметик» Ольга Смыслова.

Компания «Профкосметик» открылась в 2021 году, но уже может похвастаться сотрудничеством с более чем 20 партнерами и разнообразием продукции. Здесь выпускают детские шампуни, профессиональную косметику для волос, элитные и солнцезащитные крема. В месяц компания отгружает порядка 150 тысяч единиц продукции. Сейчас на предприятии активно ведется разработка линии автохимии.

«У нас в Воскресенске много талантов, тем более Ольга по образованию химик - сама разрабатывает рецепты. Раз зарубежные партнеры этим пользуются, значит, это делается качественно. Ольга обратилась за землей, мы этот вопрос решим, будем во всем поддерживать», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ольга Смыслова входит в сообщество «Нежный бизнес»: получает поддержку от единомышленников, участвует и побеждает в профессиональных конкурсах.

«Мы были горды, что она 1-е место заняла по нашему городу в „Нежном гранте“. Радуемся успеху, видим, как растет производство», - отметила лидер бизнес-сообщества «Нежный бизнес» в Воскресенске Елена Нагаева.

В случае успешной реализации проекта по расширению производства компании в Воскресенске появятся новые возможности для инвестиций и дополнительные 120 рабочих мест.

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Бизнес Воскресенск Нежный бизнес
21 июня 2024, 09:20
Аварийный коллектор в Юрасово включат в программу ремонта
Медиасток.рф
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С рабочим визитом в Белоозерский приехал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. Он обсудил в жителями включение в программу ремонта аварийного коллектора в селе Юрасово.

Аварийный коллектор в селе Юрасово стал причиной ряда проблем, с которыми столкнулись местные жители. Временами сточные воды буквально текли по улицам - подтапливали участки, размывали дорогу, ставили под угрозу качество питьевой воды. Канализационно-насосная станция, которая находится здесь же, справляется со своими основными функциями. Однако она, как и коллектор 1960-х годов, требует реконструкции.

Канализационно-насосная станция «Юрасово» принимает стоки от 98 домов, а также от промышленных предприятий города Белоозерский. Затем сточные воды поступают на очистные сооружения, где проводится их очистка. За сутки здесь перерабатывается порядка 3000 кубов стоков.

Познакомиться с ситуацией лично и определить алгоритм решения проблемных вопросов на место приехал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Сейчас будем смотреть, как помочь городскому округу за счет областного бюджета, чтобы восстановить коллектор, предпринять все меры и исключить разливы стоков на данной территории. Будем прорабатывать вопрос о включении в государственную программу», - сказал он.

Свой рабочий визит в Белоозерский Велиховский продолжил в формате выездной администрации. В Доме культуры «Гармония» состоялась встреча с жителями, которую провел глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Все обращения в основном касались благоустройства территорий и ремонта дорог. Многие вопросы, связанные с ЖКХ, взяли на себя министр ЖКХ и его команда.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Воскресенск
20 июня 2024, 23:53
Лесничие и школьники Подмосковья провели субботники у воинских мемориалов
Комитет лесного хозяйства МО
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Участники школьного лесничества «Хранители леса» совместно с представителями всероссийского движения «Юнармия» и сотрудниками Серединского участкового лесничества Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели субботники у воинских мемориалов. Мероприятия приурочены к Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.

Ребята убрали тропинки, вынесли мусор, а сотрудники лесничества скосили траву.

День начала Великой Отечественной войны является одним из самых грустных событий в истории России. Это День памяти и скорби о тех, кто отдал жизни за мир, в котором на сегодняшний день живут граждане России.

«Дань уважения тем, кто погиб, не увидев Победы. Подвиг их не забыт», - подчеркнули представители Комлесхоза Подмосковья.

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Школьники Субботник
20 июня 2024, 23:24
Минэкологии потребовало обеспечить свободный проход к реке в Раменском
Минэкологии
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Инспекторы Минэкологии Подмосковья провели проверку земельных участков в деревне Костино Раменского городского округа. Местные жители пожаловались, что к водному объекту ограничили доступ.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в результате осмотра было подтверждено, что на двух участках установлено ограждение вокруг пруда, образованного рекой Песоченкой.

«В ограждении имеются калитки, однако они закрыты на замок. Таким образом, свободный доступ граждан к пруду ограничен, что является нарушением Водного кодекса России», - указал Тихон Фирсов.

Владельцам участков, которые ограничили доступ к пруду и реке, были направлены предупреждения о несоблюдении обязательных требований после проведенного надзора.

Также стало известно, что аналогичные предупреждения были отправлены владельцам участков в коттеджном поселке «Дача на озере» в городском округе Кашира. Двое граждан ограничили доступ к реке Медведке и Малеевскому пруду.

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Минэкологии Подмосковья Раменское Экология Реки

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