Администрация Наро-Фоминска провела выездную встречу с жителями

Круг вопросов, с которыми пришли на прием жители города, самый разнообразный. Обсуждали расширение и реконструкцию площадки для выгула собак, инициативу мусульманской общины о строительстве мечети в Наро-Фоминске и многое другое. Основной поток вопросов был в сфере ЖКХ.

\"Вопросы были по капитальному ремонту, обустройству новых домов, детских площадок. Ряд поручений я выдам своим сотрудникам, в летний период мы капитально отремонтируем площадку для выгула собак, обустроим детские площадки по губернаторской программе, по инициативному бюджетированию\", - сказал начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Выездной формат работы администрации доказывает свою эффективность. Это помогает жителям оперативно решать накопившиеся вопросы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Круг вопросов, с которыми пришли на прием жители города, самый разнообразный. Обсуждали расширение и реконструкцию площадки для выгула собак, инициативу мусульманской общины о строительстве мечети в Наро-Фоминске и многое другое. Основной поток вопросов был в сфере ЖКХ.

«Вопросы были по капитальному ремонту, обустройству новых домов, детских площадок. Ряд поручений я выдам своим сотрудникам, в летний период мы капитально отремонтируем площадку для выгула собак, обустроим детские площадки по губернаторской программе, по инициативному бюджетированию», - сказал начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Выездной формат работы администрации доказывает свою эффективность. Это помогает жителям оперативно решать накопившиеся вопросы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».