Администрация Наро-Фоминска провела встречу с жителями поселка Новая Ольховка

Самые популярные темы коснулись сферы благоустройства и ЖКХ, транспортной доступности, социальной сферы, здравоохранения и дорожных работ.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков рассказал, что муниципалитет обратится в Фонд капитального ремонта, чтобы подвинуть сроки обновления домов в поселке на более ранний период. А чтобы предотвратить протечки, управляющим компаниям поручили отремонтировать кровли. Также в поселке проведут текущий ремонт дорог.

«На самом деле сегодня достаточно активный прием. Жители обозначили вопросы, требующие особого внимания: ремонт кровель, общественный транспорт, благоустройство, ремонт дорог. Все пожелания учтены, все просьбы услышаны», - сказала начальник территориального управления Атепцево администрации Наро-Фоминского городского округа Ирина Волошина.

Часть вопросов решили оперативно - сразу в зале приема. В этом помогли приглашенные представители жилищно-коммунальных, дорожно-эксплуатационных и других ведомств.

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