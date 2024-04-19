19 апреля 2024, 09:09

Администрация Наро-Фоминска провела встречу с жителями поселка Новая Ольховка

Телеканал «360»
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Очередную встречу главы Наро-Фоминского городского округа и его заместителей с жителями провели в поселке Новая Ольховка. В местный Дом культуры на очный прием жители пришли с вопросами по благоустройству инфраструктуры, ремонту дорог и домов и многими другими.

Самые популярные темы коснулись сферы благоустройства и ЖКХ, транспортной доступности, социальной сферы, здравоохранения и дорожных работ.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков рассказал, что муниципалитет обратится в Фонд капитального ремонта, чтобы подвинуть сроки обновления домов в поселке на более ранний период. А чтобы предотвратить протечки, управляющим компаниям поручили отремонтировать кровли. Также в поселке проведут текущий ремонт дорог.

«На самом деле сегодня достаточно активный прием. Жители обозначили вопросы, требующие особого внимания: ремонт кровель, общественный транспорт, благоустройство, ремонт дорог. Все пожелания учтены, все просьбы услышаны», - сказала начальник территориального управления Атепцево администрации Наро-Фоминского городского округа Ирина Волошина.

Часть вопросов решили оперативно - сразу в зале приема. В этом помогли приглашенные представители жилищно-коммунальных, дорожно-эксплуатационных и других ведомств.

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Наро-Фоминск Благоустройство ЖКХ
19 апреля 2024, 09:49
Юлия Кленова из Коломны построила ферму благодаря госпрограмме
Телеканал «360»
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Жительница Коломны Юлия Кленова воплотила мечту — построила ферму. Она прошла обучение в «Школе фермеров», а после присоединилась к программе «Агростартап», которая и помогла женщине открыть собственное дело.

Юлия Кленова по образованию агрохимик, она окончила Тимирязевскую академию. Несколько лет работала по специальности. Будучи в четвертом декретном отпуске, она поступила в «Школу фермеров». Одной из тем лекций стала программа «Агростартап».

Женщина разработала свой бизнес-проект. Теперь у нее 20 коров айрширской породы, есть техника для заготовки кормов и земельный участок - шесть гектаров.

Коровы дают порядка 80 литров вкусного молока высокой жирности. Продукцию Юля реализует среди местных жителей, а в будущем планирует выезжать в город. Емкость для перевозки молока глава фермерского хозяйства уже приобрела.

«У меня желание идти вперед, развивать, хочу чтобы узнавали, на ярмарки ездить, чтобы нравился продукт», - поделилась Юлия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Коломна Сельское хозяйство Фермеры
19 апреля 2024, 09:19
Лучшие трудовые коллективы наградили в Котельниках
Телеканал «360»
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Лучших работников и трудовые коллективы Котельников поздравили с Днем труда. Торжественная церемония награждения прошла в Доме культуры «Белая дача».

Гостями праздника стали представители различных профессий: сотрудники промышленных и торговых предприятий, работники ЖКХ, образования. Представители муниципалитета поздравили и наградили их за успешную работу.

«Огромными темпами строится новое жилье, социальные объекты: детские сады, школы и поликлиники. Все это - ваш труд. Огромное вам за это спасибо. Желаю здоровья, успехов и мирного неба над головой», - сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Лучшие сотрудники города получили награды от властей Подмосковья, главы Котельников, Московской областной и Государственной дум.

Среди тех, кого наградили, была Сильва Акопян. Она делает детскую одежду и товары для новорожденных. Вся продукция проходит сертификацию, соответствует стандартам качества и нормам безопасности.

Отдельно отметили и трудовую деятельность семьи Шушеровых. Уже несколько поколений они трудятся на предприятии «Белая дача трейдинг».

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ЖКХ Котельники
19 апреля 2024, 09:16
Компания «РТ-Инвест» утилизировала 2 тысячи тонн электролома за 3 года
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Компания «РТ-Инвест» отправила на переработку две тысячи тонн электролома с 2021-го года. Из них одну тысячу собрали в 2023-м году, а с начала этого года объем вторсырья превысил 400 тонн.

Электролом - это вышедшая из строя бытовая техника: холодильники, мобильные телефоны, принтеры, мониторы и многое другое. В его составе есть пластик, полимеры и металлы, которые можно использовать повторно при изготовлении нитей для 3D печати, в машиностроении, металлургии и химической промышленности.

Из электролома также можно добыть драгоценные металлы, в том числе серебро и золото.

«Если считать, что в тонне электролома примерно пять граммов золота и 10 граммов серебра, то из отобранного за три года компанией „РТ-Инвест“ вторичного сырья можно добыть 10 килограммов золота и 20 килограммов серебра. Для представления, этого хватило бы для выплавки 10 тысяч ювелирных украшений, например, колец», - отметили в компании.

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Переработка
18 апреля 2024, 23:48
Итоги субсидирования сельхозпроизводителей подвели в Подмосковье
Пресс-служба Минсельхозпрода МО
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Подмосковные сельхозпроизводители подали 64 заявки на участие в отборе на предоставление субсидий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Предприниматели региона с начала апреля могли обратиться за финансовой поддержкой производства картофеля, овощей открытого грунта, а также элитного семеноводства.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, с победителями конкурсного отбора заключили соглашения на субсидирование на более чем 410 миллионов рублей.

«Всего Министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджета. Господдержка позволяет увеличивать количество производителей и снижать убытки аграриев при низком урожае», - рассказал Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Сельское хозяйство

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