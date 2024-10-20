Администрация Наро-Фоминска провела встречу с работниками промпредприятия

Мероприятия такого формата играют важную роль в обмене мнениями и установлении прямого диалога между жителями и властью. На встрече присутствовали представители окружной администрации, управляющих компаний, руководители социального блока и сферы здравоохранения. Сотрудники компании активно делились своими проблемами и предложениями, касающимися улучшения качества жизни в округе.

В рамках обсуждения поднимались актуальные темы, такие как кадровый вопрос в Наро-Фоминской областной больнице и доступность медицинских услуг, обеспечение компенсации многодетным семьям за дополнительное образование детей, благоустройство и модернизация внутридворовой территории и другие важные вопросы.

Представители муниципалитета внимательно рассмотрели каждое обращение. Подобные выездные приемы стали значительным шагом к улучшению взаимодействия между администрацией и общественностью, способствуя созданию более комфортной и безопасной среды для всех жителей.

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