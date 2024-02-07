Администрация Мытищ взяла под контроль вопрос вывоза снега с улиц городского округа

Представители администрации Мытищ, Мосавтодора и активные жители провели выездную проверку проблемных локаций в городском округе. Особое внимание уделили микрорайонам Пироговский, Мытищинской и Совхозной улицам, а также жилому комплексу «Императорские Мытищи», где ранее фиксировали критические замечания по состоянию дорог, тротуаров и остановок.

Жители выразили обеспокоенность по поводу уборки снега в зимний период, подчеркнув важность данного вопроса для обеспечения безопасности и комфорта передвижения. Администрация города взяла на себя обязательство оперативно решить все выявленные проблемы, а Мосавтодор обеспечит чистку дорог, находящихся в его ведении.

В администрации отметили, что через две недели пройдет повторный объезд территорий с участием жителей для оценки проделанной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе работы по уборке снега идут по утвержденной схеме.

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