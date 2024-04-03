Администрация Мытищ усилила контроль за капитальным ремонтом домов

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Для преодоления задержек капитального ремонта многоквартирных домов администрация усилила контроль за ходом работ. Проводятся регулярные инспекции объектов вместе с фондом капитального ремонта и контрольными органами. Благодаря этим усилиям, ремонт завершен в 154 домах.

В отношении 17 домов решено изменить подрядчика для обеспечения качества работ. Все необходимые материалы уже приобретены, и на объектах работает достаточное количество людей. Завершение запланировано на июль 2024 года.

На 2023–2025 годы запланирован ремонт еще в 151 доме. На данный момент заменено 11 лифтов, в шести домах обновлено газовое оборудование, и проведено техническое обследование одного дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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