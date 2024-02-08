Администрация Мытищ рассмотрела свыше 80 обращений на выездном приеме в селе Марфино

В региональном операторе по обращению с отходами в южном Подмосковье подвели промежуточные итоги уборки этой зимой. Сложность работы по вывозу мусора выросла на 25% из-за отсутствия проезда и припаркованных около контейнеров автомобилей.

Как рассказали в регоператоре МСК-НТ, зачастую после снегопадов контейнерные площадки и подъездные пути становятся недоступны для спецтехники. При отсутствии оперативной расчистки к ним становится невозможно подъехать.

Специалистам пришлось обращаться за помощью к муниципалитетам и привлекать дополнительную технику.

Как рассказали в организации, если спецтехника не может проехать к местам накопления отходов, они в режиме реального времени связываются с оперативными службами Чехова, Серпухова, Подольска, Пущина и Протвино для расчистки проездов и площадок.

«При своевременной расчистке подъездных путей компания обеспечивает второй вывоз мусоровозов в тот же день, как говорится, по горячим следам. При необходимости работаем до глубокой ночи и обеспечиваем 100% вывоз отходов», - пояснили в пресс-службе регоператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».