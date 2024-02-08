08 февраля 2024, 19:55

Администрация Мытищ рассмотрела свыше 80 обращений на выездном приеме в селе Марфино

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Выездной прием администрации прошел в селе Марфино в Мытищах. Жители задали более 80 вопросов по благоустройству и газификации.

Участие во встрече приняли 52 жителя округа. Чаще всего поднимались вопросы ремонта и строительства дорог, земельных вопросов и транспортной доступности.

Представители администрации зафиксировали и назначили ответственных за отработку обращений граждан.

Такой формат общения, предложенный губернатором Московской области Андреем Воробьевым , полезен и для жителей и для руководства округа. Часто на встречах озвучиваются общие вопросы, которые касаются каждого.

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Благоустройство Мытищи
08 февраля 2024, 20:19
Неправильно припаркованные машины усложнили работу по вывозу мусора в Подмосковье
Региональный оператор МСК-НТ
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В региональном операторе по обращению с отходами в южном Подмосковье подвели промежуточные итоги уборки этой зимой. Сложность работы по вывозу мусора выросла на 25% из-за отсутствия проезда и припаркованных около контейнеров автомобилей.

Как рассказали в регоператоре МСК-НТ, зачастую после снегопадов контейнерные площадки и подъездные пути становятся недоступны для спецтехники. При отсутствии оперативной расчистки к ним становится невозможно подъехать.

Специалистам пришлось обращаться за помощью к муниципалитетам и привлекать дополнительную технику.

Как рассказали в организации, если спецтехника не может проехать к местам накопления отходов, они в режиме реального времени связываются с оперативными службами Чехова, Серпухова, Подольска, Пущина и Протвино для расчистки проездов и площадок.

«При своевременной расчистке подъездных путей компания обеспечивает второй вывоз мусоровозов в тот же день, как говорится, по горячим следам. При необходимости работаем до глубокой ночи и обеспечиваем 100% вывоз отходов», - пояснили в пресс-службе регоператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Пушкино
08 февраля 2024, 19:56
Новая подстанция скорой помощи откроется в Мытищах осенью
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Строительство подстанции скорой помощи идет в деревне Сухарево в Мытищах. Объект откроется осенью этого года.

Сейчас выполняются подготовительные работы под устройство фундаментной плиты. Также полностью подведены инженерные системы.

На подстанции будет пять постов скорой помощи на первом этаже, на втором этаже организуют кабинеты для приема граждан. Также благоустроят территорию около объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Скорая помощь
08 февраля 2024, 19:53
Уникальный санаторный комплекс открыли в Химках после капремонта
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Санаторное отделение Научно-исследовательского клинического института детства в Химках, после капитального ремонта, готово к приему первых пациентов. Учреждение оснащено современным оборудованием и предлагает широкий спектр процедур для детей от 3 до 14 лет.

Обновленное отделение оснащено всем необходимым для комплексного лечения и реабилитации детей. В его арсенале - современные кабинеты физиотерапии, залы лечебной физкультуры, механо- и кинезитерапии, массажа, а также специализированное отделение водолечения.

«Теперь это полностью обновленное, комфортное, современное и технологичное санаторное отделение. Более того, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя комфортно, они могут проходить лечение вместе с родителями», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Санаторное отделение рассчитано на одновременный прием 45 детей в возрасте от 3 до 14 лет, которые могут быть размещены вместе с родителями. Комфортабельные палаты предназначены как для одного ребенка и взрослого, так и для многодетных семей.

Прибывших пациентов порадует не только высокий уровень медицинского обслуживания, но и приятная атмосфера: просторный холл с мягкой мебелью и удобная навигация по учреждению.

Санаторий также полностью адаптирован для детей с ограниченными возможностями здоровья, что делает его доступным для каждого ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Химки
08 февраля 2024, 19:45
Движение автобусов по маршруту № 43 возобновили в Наро-Фоминске
Минтранс Московской Области
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В Наро-Фоминске возобновили работу маршрута № 43 от железнодорожной станции Нара до поселка Ольховка. Два автобуса будут выполнять 38 рейсов в сутки.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, возобновление маршрута позволит жителям Новой Ольховки без проблем добираться до железнодорожной станции в Наро-Фоминске, а также до других важных мест, например, до Ново-Ольховской школы или почты.

Первый рейс отправляется от остановки «ст. Нара (ул. Московская)» в 06:10, а последний рейс от остановки «Почта (Новая Ольховка)» - в 20:48.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Автобусы

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