Администрация Мытищ рассмотрела свыше 80 обращений на выездном приеме в селе Марфино
Выездной прием администрации прошел в селе Марфино в Мытищах. Жители задали более 80 вопросов по благоустройству и газификации.
Участие во встрече приняли 52 жителя округа. Чаще всего поднимались вопросы ремонта и строительства дорог, земельных вопросов и транспортной доступности.
Представители администрации зафиксировали и назначили ответственных за отработку обращений граждан.
Такой формат общения, предложенный губернатором Московской области Андреем Воробьевым , полезен и для жителей и для руководства округа. Часто на встречах озвучиваются общие вопросы, которые касаются каждого.
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