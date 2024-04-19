19 апреля 2024, 14:51

Администрация Мытищ проверила капитальный ремонт домов

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Представители администрации продолжают контролировать ход капитального ремонта многоквартирных домов в Мытищах. Очередная проверка состоялась в зданиях, которые вошли в программу на 2023-2025 годы.

На Новомытищинском проспекте, дом 82 корпус № 3, продолжается обновление кровли. На данный момент завершена стропильная система, укладка гидроизоляции и ветрозащиты. Закуплены все необходимые материалы. Завершить работы по данному адресу планируют до конца мая, а в корпусе 5А замену системы электроснабжения выполнят к июню.

Также в этом доме запланирован ремонт внутренних инженерных систем.

Выполнение программ по капитальному ремонту многоквартирных домов находится на особом контроле местных властей. Администрация проводит еженедельные выезды с проверками на объекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Мытищи Ремонтные работы
19 апреля 2024, 15:49
Студенты Подмосковья приняли участие в турнире по волейболу
Министерство образования МО
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Турнир по волейболу среди студентов юго-восточной зоны прошел в Воскресенском колледже. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Свои команды на турнире представили Коломенский аграрный колледж имени Козлова, Егорьевский техникум, колледж «Коломна», Луховицкий аграрно-промышленный техникум, Луховицкий авиационный техникум, колледж «Московия» и Воскресенский колледж.

Среди мужских команд первое место заняли спортсмены из Луховицкого аграрно-промышленного техникума, а среди женщин лучшими стали студентки колледжа «Московия».

Победители и призеры турнира получили грамоты и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Студенты Образование
19 апреля 2024, 15:48
Победителей спартакиады предприятий наградили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Итоги спартакиады среди работников городских предприятий подвели в Химках. Победителей наградили в спортивном комплексе «Арена Химки».

Семь команд из разных организаций Химок состязались в 14 видах спорта. Победителей определяли по итогам суммы очков за каждую дисциплину. Так, первое место заняла команда управления физической культуры и спорта, второе - научно-производственное объединение имени Лавочкина, а третье - Академия гражданской защиты МЧС России.

«Наш городской округ не зря называют спортивной столицей Подмосковья и кузницей выдающихся спортивных побед! Развитие спорта в Химках - одно из приоритетных направлений работы главы Дмитрия Волошина, администрации города и совета депутатов. Поздравляю всех участников спартакиады и желаю им новых свершений», - сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
19 апреля 2024, 15:44
Свыше 70 дорог отремонтируют в Богородском округе к осени
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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В Богородском округе приступили к ремонту дорожного полотна. В этом году рабочие приведут в порядок 76 дорог, 32 из них — в жилых зонах.

Всего планируется обновить более 180 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт дорог планируют завершить до 30 сентября.

«Богородский - всегда был в числе лидеров по ремонту дорог. Качество дорог - это, прежде всего, безопасность. Выбирая, какие из них ремонтировать, мы руководствуемся мнением жителей. Они обращаются ко мне и к моим заместителям на личных встречах, а также принимают участие в голосовании на портале „Добродел“», - рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Богородский
19 апреля 2024, 15:09
Житель Подмосковья с донорским сердцем покорил гору Бештау
Виктория Селиванова
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Валентин Ткачев стал первым спортсменом с донорским сердцем, покорившим вершину горы Бештау в Пятигорске. Спустя год после операции житель Ленинского городского округа успешно пробежал 16 километров с набором высоты.

«Покорение горы стало для меня новым вызовом. Для этого нужны были усиленные тренировки. Я работал с тренером, чтобы развить нужные мышцы. На старте было 150 человек, я прибежал сотым», - рассказал Валентин Ткачев.

В финале марафона K-RUN он поднял флаг Ленинского городского округа на вершине Бештау, преодолев дистанцию за четыре часа. В планах у Валентина - участие в «Московском марафоне», «Зеленом забеге» и марафоне в Санкт-Петербурге на дистанции 21 километр.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Богородский

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